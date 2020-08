Arnika – właściwości, zastosowanie i korzyści lecznicze

Arnika (Arnica montana) ma jasnożółty kolor i wygląd podobny do kwiatu stokrotki. Jest to wieloletnie zioło, które rośnie w Europie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Azji Wschodniej. Jest również znana jako kupalnik górski.

Arnikę w celach leczniczych zwykle rozcieńcza się 10-30-krotnie i stosuje się etykiety „C” dla setnych (bardziej rozcieńczone) lub „D” dla dziesiętnych stężeń rozcieńczeń (mniej rozcieńczone). Na przykład, rozcieńczenie C10 i D10 wskazywałoby, że arnikę rozcieńczono 10 razy w rozcieńczeniu odpowiednio 1 do 100 i 1 do 10.

Ilość arniki w większości roztworów homeopatycznych jest śladowa. Pomimo tego, że jest trującym ziołem, uważa się, że homeopatyczna arnika jest bezpieczna ze względu na jej wysokie rozcieńczenie.

Arnika – właściwości zdrowotne

Istnieje wiele potencjalnych zastosowań zdrowotnych arniki. Ze względu na wysoki poziom sceptycyzmu środowiska medycznego i fakt, że większość wstępnych badań wykazała ograniczoną skuteczność, w literaturze istnieje niewiele współczesnych badań.

Leczenie bólu

Arnika jest dobrze znana ze swoich właściwości przeciwzapalnych. Zawiera szeroką gamę związków roślinnych zwalczających stany zapalne, takich jak laktony seskwiterpenowe, flawonoidy i kwasy fenolowe. Dlatego uważa się, że pomaga w leczeniu bólu.

W badaniu przeglądowym z 2014 r. stwierdzono, że miejscowe stosowanie żelu z arniką jest równie skuteczne w zmniejszaniu bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów i poprawie sprawności fizycznej, jak ibuprofen, powszechnie stosowany środek przeciwbólowy.

Inne badanie z 2003 roku wykazało, że przyjmowanie 5 tabletek arniki D30 dwa razy dziennie znacznie uśmierzyło ból mięśni. Jednak wiele badań nie wykazało poprawy przy stosowaniu dawek C30.

Co ciekawe, badanie z 2010 roku wykazało, że miejscowo stosowana arnika w 7% żelu D1 doprowadziła do znacznego wzrostu bólu łydki 24 godziny po wykonaniu ćwiczeń łydek, co dodatkowo kwestionuje skuteczność homeopatycznej arniki.

Poza tym większość badań i przeglądów wykazała, że arnika nie jest skuteczna w leczeniu bólu, zwłaszcza w postaci tabletek. Niemniej jednak duże niespójności w dawkowaniu i wady w projekcie badania uzasadniają prowadzenie aktualnych, wyższej jakości badań.

Zasinienie skóry

Siniaki pojawiają się, gdy małe naczynia krwionośne pękają w wyniku urazu, takiego jak operacja lub uderzenie skóry o przedmiot. Historycznie rzecz biorąc, homeopatyczna arnika była stosowana w leczeniu siniaków, chociaż badania są mieszane.

W jednym badaniu uczestnicy z małymi siniakami byli leczeni 20% żelem z arniki, 5% witaminą K, kombinacją 1% witaminy K i 0,3% retinolu lub placebo. Po 14 dniach grupa stosująca arnikę miała znacznie mniej siniaków w porównaniu z grupą placebo i grupą stosującą kombinację.

Inne 10-dniowe badanie wykazało znaczną poprawę w zakresie siniaków i obrzęków po plastyce nosa, gdy krem z arniki (roztwór homeopatyczny D1) był stosowany miejscowo, w porównaniu z grupą placebo. Jednak inny środek (krem z polisiarczanu mukopolisacharydu) był równie skuteczny.

Jednak liczne starsze badania nie wykazały żadnych korzyści ze stosowania arniki w leczeniu siniaków. Chociaż w badaniach tych stosowano znacznie mniejsze dawki arniki, co sugeruje, że silnie rozcieńczona arnika jest nieskuteczna.

Wypadanie włosów

Arnika jest szeroko stosowana w medycynie homeopatycznej do wspomagania wzrostu włosów, zapobiegania wypadaniu włosów i leczenia łupieżu. Powszechnie występuje jako olej, szampon lub hydrożel, produkt na bazie 99% wody.

Tylko ograniczone badania potwierdzają zdolność arniki do leczenia wypadania włosów i promowania wzrostu włosów. W jednym badaniu przypadku 26-letniej kobiety z wypadaniem włosów nie odnotowano poprawy wzrostu włosów po zastosowaniu homeopatycznego olejku z arniki.

Teoretycznie, stosowanie olejku arnikowego może pomóc zmniejszyć podrażnienia i stany zapalne skóry głowy ze względu na jego właściwości przeciwzapalne, co może zapewnić lepsze środowisko do wzrostu włosów. Potrzebne są jednak dalsze badania.

Potencjalne zagrożenia i skutki uboczne

Przed wypróbowaniem arniki ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń i skutków ubocznych.

Arnika – w postaci całej rośliny lub dużych ilości nierozcieńczonej arniki (na przykład ekstraktów lub olejków roślinnych) – jest trująca i należy jej unikać.

Spożywanie jej może prowadzić do poważnych skutków ubocznych, takich jak nudności, wymioty, duszność, wysokie ciśnienie krwi, nieregularne bicie serca, śpiączka, a nawet śmierć.

Kiedy arnika jest silnie rozcieńczona w preparatach homeopatycznych, prawdopodobnie bezpiecznie jest przyjmować ją doustnie. Jednak najlepiej unikać doustnego przyjmowania homeopatycznej arniki (tj. olejków, tabletek, nalewek) lub innych produktów zawierających arnikę, w tym płynu do płukania ust, chyba że jest to nadzorowane przez lekarza.

Co więcej, dzieci, osoby z alergią na rodzinę astrowatych, osoby przyjmujące określone leki oraz kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny unikać przyjmowania arniki ze względu na potencjalnie zagrażające życiu obawy dotyczące bezpieczeństwa.

Ogólnie rzecz biorąc, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem przed doustnym przyjęciem arniki, nawet jeśli jest ona mocno rozcieńczona.

Dodatkowo miejscowo stosowany żel z arniki może powodować wysuszanie skóry, swędzenie, wysypkę i zwiększony ból. Niektóre produkty, takie jak produkty do kąpieli, kremy i szampony, również mogą powodować te skutki uboczne. Unikaj nakładania żelu lub kremów z arniki na uszkodzoną skórę lub otwarte rany.

Arnika – komu może zaszkodzić najbardziej?

Wszyscy ludzie powinni unikać spożywania całego ziela arniki ze względu na jego wysoką toksyczność.

Ponadto kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny unikać spożywania arniki we wszystkich postaciach. W jednym badaniu 9-dniowe niemowlę karmione piersią doświadczyło dużego spadku liczby czerwonych krwinek po tym, jak jego matka zaczęła pić herbatę z ekstraktem z arniki.

Osoby, które mają alergię na ambrozję lub innych członków rodziny astrowatych, powinny unikać arniki, ponieważ należą one do tej samej rodziny roślin. Ponadto osoby z pewnymi schorzeniami, takimi jak choroba zapalna jelit, wysokie ciśnienie krwi i arytmie, powinny unikać jego stosowania.

Arnika a interakcje lekowe

Chociaż dostępne są tylko ograniczone badania, arnika może wchodzić w interakcje z lekami przeciwpłytkowymi (np. aspiryną) oraz ziołami (np. goździki, czosnek, imbir, miłorząb i żeń-szeń).

Najlepiej skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem homeopatycznej arniki doustnie lub miejscowo.

