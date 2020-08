Lubisz makaron? Naukowcy mają dla ciebie świetną wiadomość!

Ponadto podczas oceny parametrów masy ciała nie zaobserwowano żadnych powiązań u dorosłych mężczyzn i dzieci. Jednak u dorosłych kobiet osoby jedzące makaron wykazywały korzystny wynik zależny od wagi. Spożycie makaronu u dorosłych kobiet wiązało się ze zmniejszeniem obwodu talii, masy ciała i wskaźnika masy ciała (BMI).

Nie bójmy się makaronu

Badanie zostało przeprowadzone przez Nutritional Strategies, Inc. na zlecenie National Pasta Association. W badaniu przeanalizowano związek między spożyciem makaronu, niedoborem składników odżywczych zgodnie z wytycznymi żywieniowymi z 2015 r. a jakością diety w porównaniu do spożycia produktów innych niż makaron w populacji USA (dzieci w wieku 2-18 lat i dorośli > 19 lat). Spożycie makaronu zdefiniowano jako wszystkie suche domowe i importowane odmiany makaronu wyprodukowane wyłącznie z pszenicy i bez jaj. Na podstawie analizy naukowcy zidentyfikowali szereg pozytywnych wzorców, jak lepsza ogólna jakość diety, mniejsze ryzyko wystąpienia niedoborów (dorosłych były to: kwas foliowy, żelazo, magnez i błonnik pokarmowy, u dzieci były to: kwas foliowy, żelazo, magnez, błonnik pokarmowy i witamina E). Nie zaobserwowano różnic w całkowitym dziennym spożyciu kalorii i sodu ani żadnych istotnych związków z masą ciała, obwodem talii i wskaźnikiem masy ciała u dzieci i dorosłych mężczyzn. U dorosłych kobiet (19-50 lat) jedzenie makaronu wiązało się z niższą masą ciała i obwodem talii.

