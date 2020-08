Te rodzaje czerwonego wina będą najlepsze do potraw. Po jaką butelkę sięgnąć w sklepie?

Wielbiciele wina to jedni z nielicznych osób, poza sommelierami, którzy są dobrze zorientowani w profilach smakowych rodzajów czerwonego wina i ich najlepszych połączeniach kulinarnych. Jednak ekspert, Cameron D. Lincoln, sommelier w firmie Fisk & Co. w Chicago w stanie Illinois zachęca, by nikt nie bał się głębiej zgłębiać wiedzy o różnicach i pochodzeniu czerwonego wina. Dlaczego warto to wiedzieć?

„Czerwone wino może mieć wiele różnych cech, od żywej kwaskowatości, przez figlarną słodycz, po bardziej zdecydowany smak” – mówi Lincoln. Ponadto „Wino zmienia sposób, w jaki odbieramy jedzenie i jak doświadczamy dynamiki posiłku na podstawie jego profilu”.

Wino do grilla: Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon pochodzi ze specjalnego rodzaju winogron: hybrydy czerwonych winogron Cabernet Franc i białych winogron Sauvignon Blanc, które naturalnie występują w regionie Bordeaux we Francji.

„Cab Sauv można wytwarzać na wiele sposobów, ale większość zawiera trochę dębu, a najlepsze długo leżakują w butelkach” – mówi Lincoln. Najlepiej komponują się ze stekiem i innymi potrawami z grilla. „Cabernet Sauvignon, ze swoimi wysokimi taninami – naturalnie występującymi konserwantami, które nadają winu masę i strukturę – jest najlepszym dodatkiem do wszystkiego, co jest grillowane” – mówi.

Wino do owoców morza: Merlot

W języku francuskim Merlot oznacza mały, czarny ptaszek. Winogrono Merlot jest również rodzeństwem winogron Cabernet Franc. Smak ten jednak bardziej skłania się ku bardziej fioletowym i czerwonym owocom. Merlot najlepiej komponuje się z owocami morza. „Spróbuj Merlota z tatarem z tuńczyka. Świeże, surowe ryby z sezamem i imbirowym sosem sojowym wspaniale komponują się z łagodnymi, owocowymi elementami Merlot” – mówi ekspert.

Wino do chipsów: Pinot Noir

„Pinot Noir jest jednym z najtrudniejszych w uprawie winogron, ponieważ ma cienką skórkę i dlatego jest podatny na pogodę” – mówi Lincoln. Pinot Noir jest jednym z najbardziej wszechstronnych winogron, z którym można pracować, dając winiarzowi swobodę tworzenia kilku różnych stylów wina. Ekspert sugeruje połączenie Pinot Noir z wysokiej jakości chipsami przyprawionymi smakiemBBQ. „Ziemisty smak Pinot Noir i przyprawa BBQ przypominająca umami to najbardziej klasyczne połączenie wina i fast foodów” – mówi.

Wino do ciasta: Malbec

Podobnie jak Cabernet Sauvignon i Merlot, Malbec pochodzi z regionu Bordeaux we Francji. Malbec jest obecnie głównie zbierany w Argentynie, ponieważ korzenie winorośli nie reagowały dobrze na klimat we Francji. „Tradycyjnie Malbec z Francji ma bardzo kwaskowaty profil i umiarkowane, kłujące taniny. Jednak argentyński styl, który teraz widzimy częściej, jest dość bujny i pełny, pełen ciemnofioletowych i czerwonych owoców” – mówi Lincoln. Najlepiej komponuje się z... ciastem czekoladowym.

Wino do mięsa: Syrah

„Syrah to kolejne z tych win o dwojakiej osobowości, które mają niezmiernie różne struktury, profile smakowe i aromaty w zależności od regionu, w którym zostały wyprodukowane” – mówi Lincoln. Niezwykle odważne, mocne wino, pochodzi z Australii i jest określane najczęściej jako Shiraz. Pochodzące z Francji, delikatniejsze wino jest określane jako Syrah. Najlepiej łączy się z potrawami mięsnymi, np. żeberkami. Ekspert poleca żeberka wołowe gotowane w klonowym i dojrzałym balsamicznym winegrecie, zestawione z Cote du Rhone Syrah.

Miejmy nadzieję, że teraz możesz wejść do sklepu z winami z całkowitą pewnością, że wybierzesz czerwone wino, które najlepiej pasuje do potrawy. Na zdrowie!

