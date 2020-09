Niedługo zaczniemy jeść robaki? „To obiecujące źródło pożywienia”

Badania opierają się na nowej analizie genomu gatunku mącznika Tenebrio molitor prowadzonej przez Christine Picard, profesora biologii i dyrektora programu nauk kryminalistycznych i śledczych w School of Science at IUPUI. Praca została opublikowana w Journal of Insects as Food and Feed.

„Populacje ludzkie stale się zwiększają, a stres związany z produkcją białka rośnie w niezrównoważonym tempie, nawet nie biorąc pod uwagę zmian klimatycznych” – powiedziała Picard, której laboratorium koncentruje się na wykorzystaniu owadów do zaspokojenia globalnego zapotrzebowania na żywność.

Owady w diecie człowieka?

Badania przeprowadzone we współpracy z Beta Hatch Inc. wykazały, że żółty mącznik – dawniej szkodnik – może przynosić korzyści w szerokim zakresie zastosowań rolniczych. Nie tylko może być stosowany jako alternatywne źródło białka dla zwierząt, w tym ryb, ale jego odpady są również idealne jako nawóz organiczny.

Picard i jej zespół zsekwencjonowali genom żółtego mącznika przy użyciu technologii odczytu połączonego. Wyniki pomogą tym, którzy chcą teraz wykorzystać DNA i zoptymalizować mącznika żółtego do masowej produkcji i spożycia. Ta nowa technologia łączy w sobie najlepsze z dwóch metod sekwencjonowania, aby uzyskać wiarygodną sekwencję genomu.

„Genomy owadów stanowią wyzwanie, a im dłuższą sekwencję DNA można wygenerować, tym lepszy genom można złożyć” – powiedział Picard.

Picard dodał, że mącznik ma – i będzie miał – szerokie zastosowanie.

„Mączniki, jako owady, są częścią naturalnej diety wielu organizmów” – powiedział Picard. „Na przykład ryby lubią mączniki. Mogą być również bardzo przydatne w przemyśle karmy dla zwierząt domowych jako alternatywne źródło białka, kurczaki lubią owady – a może kiedyś także ludzie, ponieważ są alternatywnym źródłem białka”.

