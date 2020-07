Jak jeść wszystko i żyć w zgodzie z ekologią?

Produkcja żywności wiąże się z kosztami środowiskowymi. Zapotrzebowanie na żywność, energię i wodę stale rośnie wraz ze wzrostem światowej populacji. Chociaż zapotrzebowania na te zasoby nie da się całkowicie uniknąć, ważne jest, aby uzyskać wiedzę na ich temat, aby podejmować bardziej zrównoważone decyzje dotyczące żywności.

Użytkowanie gruntów rolnych

Jednym z głównych modyfikowalnych czynników w rolnictwie jest użytkowanie gruntów. Ponieważ połowa ziemi użytkowej na świecie jest obecnie wykorzystywana pod rolnictwo, użytkowanie gruntów odgrywa dużą rolę w oddziaływaniu produkcji żywności na środowisko.

W szczególności zwierzęta gospodarskie, z których pozyskuje się jagnięcinę, baraninę i ser, zajmują większość światowych gruntów rolnych. Zwierzęta gospodarskie to 77% globalnego użytkowania gruntów rolnych, biorąc pod uwagę pastwiska i grunty wykorzystywane pod uprawę pasz dla zwierząt. Ale... zapewniają one tylko 18% światowego spożycia kalorii i 17% białka.

Ponieważ coraz więcej gruntów jest wykorzystywanych pod rolnictwo przemysłowe, dzikie siedliska wysiedlają się, a to niszczy środowisko. Poziom technologii rolniczej mocno poprawił się w XX i XXI wieku. Ta poprawa technologii spowodowała wzrost plonów na jednostkę ziemi, co wymaga mniej gruntów rolnych do produkcji tej samej ilości żywności.

Jednym krokiem, który możemy zrobić w kierunku stworzenia zrównoważonego systemu żywnościowego, jest unikanie przekształcania gruntów leśnych w grunty rolne. Możesz pomóc, dołączając do towarzystwa zajmującego się ochroną gruntów w twojej okolicy.

Gazy cieplarniane

Innym ważnym elementem wpływu produkcji żywności na środowisko są gazy cieplarniane, przy czym produkcja żywności stanowi około jednej czwartej globalnych emisji. Główne gazy cieplarniane to dwutlenek węgla (CO2), metan, podtlenek azotu i gazy fluorowane. Gazy cieplarniane są jednym z głównych rzekomych czynników odpowiedzialnych za zmiany klimatu.

Biorąc pod uwagę, że różne produkty rolne wytwarzają różne ilości gazów cieplarnianych, twoje wybory żywieniowe mogą znacznie wpłynąć na twój ślad węglowy, czyli całkowitą ilość gazów cieplarnianych spowodowanych przez ogólne działania danej osoby.

Zużycie wody

Chociaż woda może wydawać się nieskończonym zasobem dla większości z nas, wiele obszarów na świecie doświadcza niedoboru wody. Rolnictwo odpowiada za około 70% zużycia słodkiej wody na całym świecie. Produkcja różnych produktów rolnych zużywa różne ilości wody. Najbardziej wymagającymi wody produktami do produkcji są ser, orzechy, ryby hodowlane i krewetki, a następnie krowy mleczne. Dlatego bardziej zrównoważone praktyki rolnicze stanowią doskonałą okazję do kontrolowania zużycia wody. Niektóre przykłady tego działania obejmują stosowanie nawadniania kropelkowego zamiast zraszaczy, wychwytywanie wody deszczowej do upraw wodnych i uprawę roślin odpornych na suszę.

Eutrofizacja wód

Ostatni znaczący aspekt wpływu tradycyjnej produkcji żywności, o której warto wspomnieć, to spływ nawozów do wód, zwany także eutrofizacją. Podczas nawożenia upraw nadmiar składników odżywczych może dostać się do otaczającego środowiska i wód, co z kolei może zakłócać naturalne ekosystemy. Możesz myśleć, że rolnictwo ekologiczne może być rozwiązaniem tego problemu, ale niekoniecznie tak jest.

Metody rolnictwa ekologicznego muszą być wolne od syntetycznych nawozów i pestycydów, ale nie są one całkowicie wolne od chemikaliów. Dlatego przejście na produkty ekologiczne nie rozwiązuje całkowicie problemów związanych z eutrofizacją. Wykazano, że produkty ekologiczne zawierają mniej pozostałości pestycydów niż ich odpowiedniki z tradycyjnej hodowli.

Chociaż nie możesz bezpośrednio zmieniać praktyk nawozowych w gospodarstwach jako konsument, możesz opowiadać się za bardziej przyjaznymi dla środowiska opcjami, takimi jak wykorzystanie roślin okrywowych i sadzenie drzew w celu kontroli spływów.

Sposoby na bardziej zrównoważone odżywianie

Oto kilka sposobów na bardziej zrównoważone jedzenie, w tym na konsumpcję mięsa.

Czy jedzenie lokalnych produktów ma znaczenie?

Jeśli chodzi o zmniejszenie śladu węglowego, powszechnym zaleceniem jest jedzenie lokalnie wytwarzanej żywności. Wydaje się to mieć sens, ale prawdopodobnie nie ma tak dużego wpływu na zrównoważony rozwój większości produktów żywnościowych, jak można się spodziewać – choć może to przynieść inne korzyści.

Najnowsze dane pokazują, że to, co jesz, jest o wiele ważniejsze niż to, skąd pochodzi, ponieważ transport stanowi jedynie niewielką część ogólnej emisji gazów cieplarnianych w kwestii żywności. Oznacza to, że wybór żywności o niższej emisji, takiej jak drób, w porównaniu do żywności o znacznie wyższej emisji, takiej jak wołowina, ma większy wpływ – niezależnie od tego, skąd ta żywność przyjechała.

Biorąc to pod uwagę, jedną z kategorii, w której jedzenie miejscowych produktów może zmniejszyć ślad węglowy, jest żywność łatwo psująca się, którą należy szybko przetransportować ze względu na krótki okres przydatności do spożycia. Często te produkty są transportowane drogą powietrzną, co znacznie zwiększa ich całkowitą emisję nawet 50 razy więcej niż transport morski. Należą do nich głównie świeże owoce i warzywa, takie jak szparagi, fasolka szparagowa, jagody i ananasy.

Ważne jest, aby pamiętać, że tylko niewielka ilość zapasów żywności podróżuje drogą lotniczą – większość jest transportowana dużymi statkami lub ciężarówkami drogą lądową. Dlatego jedzenie lokalnych produktów może mieć inne korzyści, takie jak wspieranie lokalnych producentów stosujących bardziej zrównoważone praktyki rolnicze, jedzenie sezonowych produktów, wiedza, skąd pochodzi twoja żywność i jak została wyprodukowana.

Umiarkowane spożycie czerwonego mięsa

Pokarmy bogate w białko, takie jak mięso, nabiał i jaja, stanowią około 83% emisji, jeśli chodzi o naszą dietę. Pod względem ogólnego śladu węglowego wołowina i jagnięcina są najwyżej na liście. Wynika to z ich ekstensywnego użytkowania gruntów, wymagań żywieniowych, przetwarzania i pakowania. Ponadto krowy wytwarzają metan w jelitach podczas procesu trawienia, co dodatkowo przyczynia się do ich śladu węglowego.

Czerwone mięso przyczynia się do wytwarzania około 60 kg ekwiwalentu CO2 na kg mięsa – co jest powszechną miarą emisji gazów cieplarnianych – inne produkty żywnościowe wpływają na to w znacznie mniejszym stopniu. Na przykład hodowla drobiu wytwarza 6 kg, ryby 5 kg, a jaja 4,5 kg ekwiwalentu CO2 na kg mięsa. Dlatego jedzenie mniejszej ilości czerwonego mięsa może znacznie zmniejszyć ślad węglowy.

Kupowanie czerwonego mięsa od zwierząt karmionych trawą od zrównoważonych lokalnych producentów może nieznacznie zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych, ale dane pokazują, że ogólnie zmniejszenie konsumpcji czerwonego mięsa ma większy wpływ.

Jedz więcej białek roślinnych

Innym skutecznym sposobem jest spożywanie większej ilości roślinnych źródeł białka. Pokarmy takie jak tofu, fasola, groszek, komosa ryżowa, nasiona konopi i orzechy mają znacznie niższy ślad węglowy w porównaniu z większością białek zwierzęcych. Chociaż zawartość składników odżywczych w tych białkach roślinnych może się znacznie różnić w porównaniu z białkami zwierzęcymi, zawartość białka można dopasować do odpowiedniej wielkości porcji.

Włączenie do diety większej ilości roślinnych źródeł białka nie oznacza, że ​​musisz całkowicie wyeliminować pokarm zwierzęcy. Jednym ze sposobów na zmniejszenie ilości spożywanego białka zwierzęcego jest odjęcie połowy białka w przepisie na rzecz źródła białka roślinnego. Na przykład, przygotowując tradycyjne chili, zamień połowę mielonego mięsa na tofu. W ten sposób uzyskasz smak mięsa, ale zmniejszysz ilość białka zwierzęcego, co z kolei zmniejszy ślad węglowy danego posiłku.

Ogranicz marnotrawstwo żywności

Globalnie odpady żywnościowe stanowią 6% produkcji gazów cieplarnianych. Uwzględnia to także straty w całym łańcuchu dostaw wynikające z niewłaściwego przechowywania i obchodzenia się z produktem, ale duża część jest odrzucana przez sprzedawców detalicznych i konsumentów. Niektóre praktyczne sposoby zmniejszenia marnotrawienia żywności to:

kupowanie mrożonych owoców i warzyw, jeśli nie planujesz ich używać w ciągu kilku najbliższych dni

kupowanie mrożonych ryb pakowanych próżniowo, ponieważ ryby mają jeden z najkrótszych okresów przydatności do spożycia ze wszystkich mięs

pożytkowanie wszystkich jadalnych części owoców i warzyw (np. łodyg brokułów)

niekupowanie większych ilości jedzenia niż potrzebujesz przez określony czas

sprawdzanie dat łatwo psujących się artykułów spożywczych przed zakupem

planowanie posiłków na tydzień, abyś dokładnie wiedział, co kupić

zamrażanie łatwo psującej się żywności, której nie wykorzystasz w ciągu następnego dnia lub dwóch

bieżąca organizacja lodówki i spiżarni, abyś wiedział, co masz

wytwarzanie zapasów z resztek mięsa, kości i warzyw

kreatywność – dzięki przepisom na wykorzystanie różnych potraw.

Kolejną korzyścią wynikającą z ograniczenia marnotrawienia żywności jest to, że może to również zaoszczędzić sporo pieniędzy na zakupach spożywczych. Spróbuj wdrożyć niektóre z powyższych metod, aby zacząć ograniczać marnotrawienie żywności i swój ślad węglowy.

