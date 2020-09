Na co pomoże nalewka z pigwy?

Nalewkę z pigwy możemy przygotować nie tylko na spirytusie, ale także na naturalnym miodzie, dzięki czemu stanie się ona skutecznym lekiem na przeziębienie, który będziemy mogli stosować wraz z farmaceutykami oraz podawać dzieciom. Pigwa ma wiele leczniczych właściwości, które warto poznać, aby korzystać z nich nie tylko w sezonie jesienno-zimowym.

Kilka słów o pigwie…

Co to jest pigwa? Pigwa to ozdobny krzew, których możemy spotkać np. w parkach. Chętnie sadzony jest także w przydomowych ogrodach, gdzie staje się prawdziwą ozdobą nie tylko wiosną, gdy obsypany jest czerwonymi kwiatami, ale także jesienią. Jesienią zaczynają dojrzewać owoce pigwy, co powoduje, że wokół krzewu roztacza się wyjątkowy zapach. Trudno określić, jak pachną żółte, nieco przypominające wyglądem i smakiem cytryny owoce pigwy, na pewno jest to wyjątkowo słodka woń. Niestety, pigwa nie ma słodkiego smaku. Wnętrze owoców jest twarde i kwaśne, jednak nie należy się tym zrażać, bo to prawdziwa skarbnica witamin oraz minerałów. Z pigwy możemy przygotować leczniczy syrop, nalewkę na spirytusie, nalewkę na miodzie, macerat oraz smaczne dżemy i soki.

Owoce pigwy są źródłem witaminy C (mają jej więcej niż cytryny), witamin z grupy B, żelaza, magnezu, fosforu, potasu, wapnia i cynku. To, dlatego doskonale sprawdzają się jako wsparcie w leczeniu grypy oraz przeziębienia.

Nalewka z pigwy – właściwości lecznicze

Pigwówka znana jest przede wszystkim ze swoich właściwości wzmacniających odporność organizmu. Spożywana w małych ilościach, ale systematycznie, pomaga uniknąć infekcji w sezonie jesienno-zimowym. Można się nią wspomagać także w trakcie trwania przeziębienia, jednak, stosując leki np. przeciwgorączkowe, nie możemy spożywać nawet niewielkich ilości alkoholu. Wówczas warto sięgnąć po zamiennik alkoholowej nalewki, czyli nalewkę z pigwy, którą przygotowaliśmy na miodzie. Jeżeli na krzewie pigwy nadal znajdują się owoce (dojrzewają we wrześniu i październiku), a nas dopadło przeziębienie, to możemy kilka z nich pokroić, zalać miodem lub zasypać cukrem. Po kilku godzinach otrzymamy zdrowy, wzmacniający siły obronne organizmu syrop. Możemy do niego dodać także czosnek lub cebulę, dzięki czemu pomoże złagodzić uciążliwy kaszel i zwalczy nie tylko bakterie, ale także wirusy.

Nalewka z pigwy bywa także stosowana w celu wsparcia funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego. Ze względu na dużą zawartość witaminy C, żelaza, potasu i magnezu usprawnia krążenie krwi oraz chroni m.in. przed zachorowaniem na nadciśnienie tętnicze. Osoby, które mają problemy z sercem lub z powodu zwiększonego ryzyka chcą im zapobiegać, nie powinny przesadzać z ilością spożywanej pigwówki – 1 kieliszek dziennie w zupełności wystarczy. Nalewka z pigwy pomaga także przezwyciężyć uciążliwe dolegliwości, które pojawiają się z powodu jesiennego oraz wiosennego przesilenia. Dzięki niej można w naturalny sposób pozbyć się uczucia znużenia, zniechęcenia, a także napadów senności.

Pigwa nie tylko na nalewki…

Choć pigwa kojarzona jest przede wszystkim z nalewkami, to warto przygotować z niej też macerat. Macerat to olej z dodatkiem owoców i pestek pigwy, który ma dobroczynny wpływ na nasz układ pokarmowy. Można po niego sięgać podczas zgagi, niestrawności oraz problemów trawiennych. Wystarczy spożyć jedną łyżeczkę, aby zauważyć, że nieprzyjemne dolegliwości mijają. Macerat możemy też przygotować na bazie wody.

Podsumowując, nalewka z pigwy to tradycyjnie stosowany środek na poprawę odporności organizmu, który pozwala uniknąć sezonowych infekcji. Oprócz nalewki możemy z pigwy przygotować także sok, syrop, macerat lub konfitury, które są cennym źródłem witamin i minerałów. Wprowadzenie przetworów z pigwy do codziennej diety pozwala aktywnie wspierać pracę układu immunologicznego, ma wpływ na poprawę ogólnej kondycji organizmu oraz stanowi skuteczną broń przeciwko wolnym rodnikom tlenowym.