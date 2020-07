8 korzyści zdrowotnych związanych z pigwą. Jak włączyć ją do diety?

Pigwa to owoc o niepowtarzalnym smaku i kilku potencjalnych korzyściach zdrowotnych. Może pomóc m.in. w leczeniu zaburzeń trawiennych, alergii i wysokiego poziomu cukru we krwi. W przeciwieństwie do bardziej popularnych owoców pigwy są rzadko spożywane na surowo. Nawet dojrzałe, surowe pigwy mają bardzo twardy miąższ i kwaśny, ściągający smak. Dlatego większość miłośników pigwy zgadza się, że owoce najlepiej spożywać w postaci gotowanej.

Jak przygotować pigwę?

Po pokrojeniu pigwy włóż ją do garnka z wodą i niewielką ilością cukru, gotuj na wolnym ogniu, aż owoc zmięknie. Możesz także eksperymentować z dodawaniem przypraw, takich jak wanilia, cynamon, imbir i anyż. Możesz jeść gotowaną pigwę samodzielnie lub użyć jej do płatków owsianych i jogurtu. Stanowi także pyszny dodatek do tart owocowych i ciast.

Jakie korzyści zdrowotne ma pigwa?

Jest bogata w składniki odżywcze. Pigwa zawiera błonnik oraz kilka niezbędnych witamin i minerałów, dzięki czemu stanowi pożywny dodatek do prawie każdej diety. Owoc dostarcza umiarkowane ilości witaminy C i miedzi, a także niewielkie ilości witamin z grupy B, żelaza, potasu i magnezu. Zawiera silne przeciwutleniacze. Zmniejszają one stres metaboliczny, zmniejszają stany zapalne i chronią komórki przed uszkodzeniem przez wolne rodniki. Może pomóc w leczeniu nudności wywołanych ciążą. Ostatnie badania wykazały, że syrop z pigwy jest znacznie bardziej skuteczny niż witamina B6 w zmniejszaniu nudności i wymiotów wywołanych ciążą. Nadal jednak konieczne są dalsze badania. Może złagodzić problemy trawienne. Ostatnie badania sugerują, że ekstrakt z pigwy może chronić tkankę jelitową przed uszkodzeniami związanymi z chorobami zapalnymi jelit (IBD), takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Może leczyć wrzody żołądka. Probówki i badania na zwierzętach wskazują, że pigwy mogą chronić przed wrzodami żołądka, ale potrzebne są badania na ludziach. Kilka badań sugeruje, że syrop z pigwy może pomóc opanować objawy choroby refluksowej przełyku (GERD), powszechnie znanej jako refluks żołądkowy. Może chronić przed niektórymi reakcjami alergicznymi. Związki pigwy mogą zwalczać typowe, łagodne reakcje alergiczne, takie jak stan zapalny skóry, katar i astma.

Może wspierać prawidłowe funkcje odpornościowe. Pigwy zawierają witaminę C i błonnik, dwa składniki odżywcze, które wspierają zdrowy układ odpornościowy. Mogą również mieć właściwości przeciwbakteryjne.

