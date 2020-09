Kurkuma – złota odporność. Jakie ma właściwości?

W kuchni programu „Dzień Dobry TVN” Kornelia Westergaard zdradziła przepisy na potrawy z kurkumą. Jakie ma właściwości?

Badania nad kurkuminą

Teraz naukowcy z University of South Australia (UniSA), McMaster University w Kanadzie i Texas A&M University wykazali, że kurkumina może być skutecznie dostarczana do komórek ludzkich poprzez małe nanocząsteczki. Sanjay Garg, profesor nauk farmaceutycznych na UniSA, i jego kolega, dr Ankit Parikh, są częścią międzynarodowego zespołu, który opracował nowy nanopreparat. Zmienia on zachowanie kurkuminy, zwiększając jej wchłanianie o 117 procent.

Naukowcy wykazali w eksperymentach na zwierzętach, że nanocząstki zawierające kurkuminę nie tylko zapobiegają pogorszeniu funkcji poznawczych, ale także odwracają ich uszkodzenia. To odkrycie toruje drogę do badań klinicznych nad chorobą Alzheimera. Współautor badań, profesor Xin-Fu Zhou, neurolog z UniSA, twierdzi, że nowy preparat oferuje potencjalne rozwiązanie dla choroby Alzheimera.

„Kurkumina jest związkiem, który tłumi stres oksydacyjny i stany zapalne, które są kluczowymi czynnikami patologicznymi w chorobie Alzheimera. Pomaga także usuwać blaszki amyloidowe, małe fragmenty białka zbrylające się w mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera” – powiedział prof. Zhou.

Czy kurkumina wyleczy wirus opryszczki?

Ta sama metoda jest obecnie testowana, aby wykazać, że kurkumina może również zapobiegać rozprzestrzenianiu się opryszczki narządów płciowych (HSV-2). Prof. Garg z UniSA stwierdził, że w leczeniu opryszczki potrzebna jest forma taka forma kurkuminy, która lepiej się wchłania – dlatego należy ją zamknąć w postaci nanocząsteczek.

„Kurkumina może zatrzymać wirusa opryszczki narządów płciowych, pomaga zmniejszyć stan zapalny i czyni go mniej podatnym na HIV i inne choroby przenoszone drogą płciową” – powiedział prof. Garg z UniSA.

Kobiety są biologicznie bardziej podatne na opryszczkę narządów płciowych, ponieważ infekcje bakteryjne i wirusowe w żeńskich narządach płciowych (FGT) osłabiają barierę śluzówkową. Kurkumina może jednak zminimalizować zapalenie narządów płciowych i kontrolować zakażenie HSV-2, co pomogłoby w zapobieganiu zakażeniu HIV u kobiet.

Odkrycia te opublikowano w czasopiśmie International Journal of Molecular Sciences.

Kurkumina na odporność

Badanie opublikowane w Journal of General Virology wykazało, że kurkumina może zapobiegać infekowaniu komórek wirusem zakaźnego zapalenia żołądka i jelit (TGEV) – koronawirusem z grupy alfa, który infekuje świnie. W wyższych dawkach stwierdzono również, że związek zabija cząsteczki wirusa.

Zakażenie TGEV powoduje u prosiąt chorobę zwaną zakaźnym zapaleniem żołądka i jelit, która charakteryzuje się biegunką, ciężkim odwodnieniem i śmiercią. TGEV jest wysoce zakaźna i niezmiennie prowadzi do śmierci prosiąt młodszych niż dwa tygodnie, co stanowi poważne zagrożenie dla światowego przemysłu trzody chlewnej. Obecnie nie ma zatwierdzonych metod leczenia koronawirusów alfa i chociaż istnieje szczepionka przeciwko TGEV, nie jest ona skuteczna w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa.

Aby określić potencjalne właściwości przeciwwirusowe kurkuminy, zespół badawczy potraktował eksperymentalne komórki różnymi stężeniami związku przed próbą zakażenia ich TGEV. Odkryli, że wyższe stężenia kurkuminy zmniejszają liczbę cząstek wirusa w hodowli komórkowej.

Niesamowite właściwości kurkuminy

Badania sugerują, że kurkumina wpływa na TGEV na wiele sposobów: bezpośrednio zabijając wirusa, zanim będzie on w stanie zainfekować komórkę, integrując się z otoczką wirusową w celu inaktywacji wirusa oraz zmieniając metabolizm komórek, aby zapobiec wirusowi wejście. „Kurkumina ma znaczący wpływ hamujący na stopień adsorpcji TGEV i pewien efekt bezpośredniej inaktywacji, co sugeruje, że kurkumina ma ogromny potencjał w zapobieganiu infekcji TGEV” – powiedział dr Lilan Xie, główny autor badania.

Wykazano, że kurkumina hamuje replikację niektórych typów wirusów, w tym wirusa dengi, zapalenia wątroby typu B i wirusa Zika. Stwierdzono również, że związek ma szereg znaczących efektów biologicznych, w tym działanie przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Według dr Xie kurkumina została wybrana do tego badania ze względu na niewielkie skutki uboczne.

Naukowcy mają teraz nadzieję kontynuować swoje badania in vivo, używając modelu zwierzęcego do oceny, czy hamujące właściwości kurkuminy będą widoczne w bardziej złożonym systemie.

