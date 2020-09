Czy można suszyć grzyby w domu?

Jakie grzyby można suszyć?

Do suszenia najbardziej nadają się:

Oczywiście, możemy zdecydować się na suszenie innych grzybów, jednak gatunki grzybów o małych kapeluszach nie zawsze zachwycają wyrazistym aromatem po ususzeniu. Maślaki przed suszeniem trzeba obrać z lepkiej skórki.

Jak suszyć grzyby?

Istnieje kilka sposobów suszenia grzybów i każdy z nich ma swoich zwolenników.

Tradycyjnie grzybysuszy się po pokrojeniu i nawleczeniu na nitkę lub nadzianiu na kolczaste gałązki tarniny. Jeżeli mamy piec kaflowy, kominek lub piec wolnostojący, to możemy powiesić je w pobliżu, co spowoduje, że szybko uzyskamy aromatyczny susz. Grzyby można też suszyć na kaloryferze, w piekarniku oraz w specjalnych maszynkach do suszenia, które doskonale sprawdzają się także w przypadku owoców i np. warzyw korzeniowych.

Susząc grzyby w piekarniku, trzeba robić to przy uchylonych drzwiczkach i w niskiej temperaturze. Na początek wystarczy nagrzać piekarnik do 35 stopni Celsjusza, a gdy grzyby przeschną, można zwiększyć temperaturę do 50 stopni.

Czytaj także:

Grzyby jadalne też mogą być trujące! Dlaczego i kiedy mogą zaszkodzić?