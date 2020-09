Czy ser pleśniowy może się zepsuć? Odpowiedź jest oczywista, ale niewielu to wie

Ser pleśniowy to rodzaj sera wytwarzanego przy użyciu kultur Penicillium, rodzaju pleśni. Niektóre rodzaje pleśni wytwarzają związki zwane mikotoksynami, które są uważane za toksyczne dla ludzi. Te zarodniki pleśni, rosnące na żywności z powodu zepsucia są zwykle białe, zielone, czarne, niebieskie lub szare. Jednak w przeciwieństwie do tego rodzaju pleśni, odmiany Penicillium używane do produkcji sera pleśniowego nie wytwarzają toksyn i są uważane za bezpieczne do spożycia.

Podczas procesu produkcji sera Penicillium jest dodawane po osuszeniu skrzepu i rozwałkowaniu go na koła. Następnie ser pleśniowy dojrzewa przez 2-3 miesiące, zanim będzie gotowy do spożycia. Penicillium odpowiada za wyrazisty smak i zapach pleśni pleśniowej wraz z charakterystycznymi niebieskimi i zielonymi żyłkami i plamami.

Czy ser pleśniowy ulega zepsuciu?

Podobnie jak inne rodzaje sera, ser pleśniowy może się zepsuć, jeśli nie jest odpowiednio przechowywany. Dlatego ważne jest, aby przechowywać ser pleśniowy szczelnie zawinięty w lodówce. Prawidłowo przechowywany ser pleśniowy może nadawać się do spożycia przez 3–4 tygodnie od napoczęcia. Można również zamrozić ser pleśniowy, aby jeszcze bardziej wydłużyć jego okres przydatności do spożycia. Chociaż mrożony ser pleśniowy może nieznacznie zmienić teksturę i wygląd, po zamrożeniu pozostaje bezpieczny przez dłuższy czas.

Jak poznać, że ser pleśniowy jest zepsuty?

Ser pleśniowy należy wyrzucić, jeśli wystąpią jakiekolwiek zmiany w jego wyglądzie lub zapachu. W szczególności rozmyte białe, zielone, różowe lub szare plamy rosnące na powierzchni sera pleśniowego mogą wskazywać, że się zepsuł. Ponadto należy uważać na ser, który wydziela zapach podobny do amoniaku. Spożywanie zepsutego sera pleśniowego może powodować zatrucie pokarmowe i zwiększać narażenie na szkodliwe mykotoksyny.