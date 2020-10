Lukrecja – przysmak czy trucizna? O tym nie wiedziałeś

Zioła mają wyjątkową moc, jednak mogą też szkodzić. W przypadku lukrecji przeważają prozdrowotne właściwości, jednak warto poznać też jej drugą, nieco mniej pozytywną stronę. Nadmierne spożycie lukrecji, która dodawana jest m.in. do owocowych herbat, może negatywnie wpływać m.in. na stan zdrowia osób chorujących na nadciśnienie tętnicze.

Kilka słów na temat lukrecji…

Co to jest lukrecja? Lukrecja to dość niepozorna bylina z rodziny bobowatych. Poznamy ją po różowych kwiatach, pierzastodzielnych liściach i charakterystycznych strąkach. Roślina ta słynie ze swoich leczniczych właściwości, z których korzystano już w starożytności m.in. w Egipcie i w Chinach. W celach leczniczych stosuje się korzeń lukrecji; jest on też podstawowym surowcem w przetwórstwie spożywczym oraz przemyśle kosmetycznym. Wyciąg z korzenia lukrecji ma wyjątkowe właściwości – wykazuje m.in. działanie antyseptyczne, dlatego stanowi składnik wielu preparatów na chore gardło i oskrzela. Lukrecja jest też popularnym słodzikiem, więc znajdziemy ją w składzie wielu wysoko przetworzonych produktów spożywczych.

Właściwości zdrowotne lukrecji

Wyciąg z korzenia lukrecji ma wyjątkowe właściwości. Działa m.in. antybakteryjnie, przeciwzapalnie i przeciwwirusowo. Lukrecja wykazuje także działanie regenerujące np. na błonę śluzową przełyku i żołądka oraz działa antynowotworowo, co potwierdziły liczne badania. Ze względu na swoje właściwości lecznicze wyciąg z lukrecji często stosowany jest podczas produkcji tabletek na gardło i struny głosowe, naturalnych preparatów na wrzody żołądka (lukrecja niszczy bakterie Helicobacter Pyliori), oraz ziołowych leków rozkurczających. Lukrecja pozwala także zapobiegać miażdżycy i wspomaga odchudzanie. Bywa też jednym ze składników wielu suplementów diety np. na pamięć i koncentrację.

Działanie lukrecji sprawia, że chętnie korzystamy z jej wyjątkowych właściwości, jednak nie zawsze powinniśmy to robić. Niestety, nadal rzadko sprawdzamy skład np. słodyczy, owocowych herbat, tabletek na ból gardła i ziołowych preparatów, co sprzyja nadmiernemu spożyciu wyciągu z korzenia lukrecji.

Czy lukrecja jest szkodliwa?

Lukrecja może szkodzić zdrowiu nie tylko ze względu na to, że jest kilkadziesiąt razy słodsza od cukru. Słodycze, w których składzie znajduje się lukrecja, oblepiają zęby, co sprzyja szybkiemu rozwojowi próchnicy. Jedzenie lukrecji nie jest polecane w szczególności dla dzieci, o czym warto wiedzieć, zanim kupimy kolorowe cukierki i inne słodkości.

Na lukrecję powinny uważać przede wszystkim osoby z nadciśnieniem, bo spożywana w nadmiarze, podnosi ciśnienie krwi. Bywa to czasami wykorzystywane przez osoby, które chcą zrezygnować z picia kawy i jednocześnie cieszyć się przypływem energii.

Ważne: lukrecja nie powinna być spożywana przez kobiety ciężarne. Codzienne spożywanie około 250 g lukrecji przez kobiety w ciąży może powodować zaburzenia w rozwoju mózgu dziecka, zwiększając ryzyko wystąpienia ADHD; niepokojące są też wyniki badań, które wskazują na związek częstego spożywania lukrecji podczas ciąży z obniżeniem IQ dziecka.

Co więcej, korzeń lukrecji, który możemy spożywać pod różną postacią, np. wspomnianych słodyczy, naparów, herbatek owocowych i ziołowych specyfików leczniczych jest zakazany dla osób z niewydolnością nerek i innymi schorzeniami układu moczowego, osób stosujących leki steroidowe, a także dzieci do lat 4.

Podsumowując, lukrecja jest jednym z naturalnych zamienników cukru o licznych właściwościach prozdrowotnych, jednak może też szkodzić. W szczególności niebezpieczne jest jej nadmierne spożycie, które może doprowadzić do niekontrolowanych skoków ciśnienia tętniczego krwi. W przypadku zastosowania lukrecji w celach kosmetycznych np. na włosy, skórę i paznokcie, nie musimy obawiać się żadnych skutków ubocznych. Warto sięgać po zawierające ją kosmetyki, bo cechuje je skuteczność działania i pozytywny wpływ na nasz wygląd.