Zjadł za dużo cukierków, doszło do zatrzymania akcji serca. Nietypowy przypadek 54-latka

„Nawet niewielka ilość lukrecji, którą zjesz, może trochę podnieść ciśnienie krwi” – powiedział dr Neel Butala, kardiolog ze szpitala Massachusetts General Hospital, który opisał przypadek w New England Journal of Medicine.

Problemem jest kwas lukrecjowy występujący w czarnej lukrecji oraz w wielu innych produktach spożywczych i suplementach diety zawierających wyciąg z korzenia lukrecji. Może powodować niebezpiecznie niski poziom potasu i zaburzenia równowagi w innych minerałach zwanych elektrolitami.

Jedzenie zaledwie nieco ponad 50 g czarnej lukrecji dziennie przez dwa tygodnie może powodować problemy z rytmem serca, szczególnie u osób powyżej 40. roku życia, ostrzega amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków.

Niebezpieczne produkty z lukrecją

„To coś więcej niż laski lukrecji. Mogą to być żelki, herbatki lukrecjowe, wiele innych produktów dostępnych bez recepty. Nawet niektóre piwa, takie jak piwa belgijskie, zawierają ten związek”, podobnie jak niektóre tytonie do żucia – powiedział dr Robert Eckel, kardiolog z University of Colorado i były prezes American Heart Association.

Śmierć była ewidentnie skrajnym przypadkiem. Na kilka tygodni przed śmiercią w zeszłym roku mężczyzna przeszedł z czerwonych, owocowych smakołyków na wersję cukierka z czarnej lukrecji. Zemdlał podczas lunchu w restauracji typu fast-food. Lekarze stwierdzili, że ma niebezpiecznie niski poziom potasu, co doprowadziło do zaburzeń rytmu serca i innych problemów. Ratownicy wykonali resuscytację i udało się przywrócić mężczyźnie prawidłową akcję serca, ale zmarł następnego dnia.

FDA zezwala, aby do 3,1% zawartości żywności zawierało kwas lukrecjowy, ale wiele cukierków i innych produktów lukrecjowych nie ujawnia, ile go zawiera w uncji, powiedział Butala. Lekarze zgłosili sprawę do FDA w nadziei, że zwrócą uwagę na ryzyko.

