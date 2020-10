Jak wybrać w sklepie dobrą kiełbasę? Czy liczy się tylko cena?

Najlepsze dla naszego zdrowia są wędliny, które przygotujemy w domu z dobrej jakości mięsa. Niestety, nie zawsze mamy czas, zdolności kulinarne oraz możliwości ku temu, aby zająć się produkcją własnych wędlin. W przypadku kiełbasy jest to szczególnie trudne, bo tradycyjnie poddawana jest ona wędzeniu. Jaka kiełbasa jest najlepsza?

Czy kiełbasa jest zdrowa?

Wędliny, czyli także kiełbasa nie powinny stanowić podstawy naszej diety. Ma to związek przede wszystkim z ich kalorycznością, sporym ryzykiem zakupu produktu o nieodpowiednim składzie, a także procesem wędzenia, który może zwiększać ryzyko rozwoju nowotworów układu pokarmowego. Chodzi nie tylko o proces naturalnego wędzenia dymem, ale także „wędzenie” chemiczne, które jest coraz częściej stosowanym procesem. Polega ono na smarowaniu wędlin specjalnym roztworem substancji, które nadają ich odpowiedni kolor oraz aromat. W tym przypadku nie mamy do czynienia z wytrąceniem się szkodliwych związków, jak ma to miejsce w przypadku wędzenia dymem, ale spożywając aromat dymu wędzarniczego, również nie jesteśmy bezpieczni. To jeden z powodów, które sprawiają, że powinniśmy ograniczyć spożycie wędlin. W przypadku kiełbasy mamy także do czynienia z produktem, który jest często tłusty. Kiełbasy nie są najzdrowszym składnikiem naszej diety, jedna sięgając po nie z umiarem, nie powinniśmy wpłynąć w negatywny sposób na stan naszego zdrowia. W szczególności warto zdecydować się na zakup wysokiej jakości kiełbas, które są znacznie droższe, jednak ich skład nie budzi aż tylu kontrowersji.

Jak wybrać w sklepie dobrą kiełbasę?

Kiełbasy przygotowywane są z mielonego mięsa, więc nie mamy 100% pewności, co w nich znajdziemy. Możemy rozpoznać po wyglądzie kiełbasy, z czego została przygotowana. Wyraźnie widoczne kawałki mięsa oraz szarawa barwa kiełbasy to znak, że mamy do czynienia z produktem, który został przygotowany z wysokiej jakości składników. Jeżeli po przekrojeniu kiełbasa przypomina parówkę, jest różowa i widzimy w niej wyraźnie odznaczające się chrząstki, to lepiej zrezygnować z jej zakupu, bo jest to produkt, w którego składzie przeważa MOM, czyli mięso oddzielone mechanicznie od kości. To na początek. Warto wiedzieć, że kupując kiełbasę oraz inne wędliny w sklepie, mamy prawo poprosić o to, aby sprzedawca pokazał nam ich opakowanie lub przeczytał skład. To niezwykle ważne, bo nawet drogie wędliny mogą być wyprodukowane z niskiej jakości składników oraz zwierać konserwanty, dodatki smakowe i inne chemiczne substancje. Kiełbasa nie musi być zagrożeniem, ale powinniśmy nauczyć się ją wybierać w odpowiedni sposób.

Po pierwsze: cena nie zawsze świadczy o jakości

Ceny wędlin, nawet tych niskiej jakości, poszybowały w górę. Obecnie drogie kiełbasy, szynki i inne wędliny wcale nie muszą wyróżniać się dobrym składem. Ufać powinniśmy nie reklamom w telewizji, ale faktom. Poznamy je, czytając etykiety produktów i dokładnie analizując ich wygląd. Kiełbasa pakowana w folię, z której wycieka woda, na pewno nie będzie dobrym wyborem. To samo tyczy się kiełbas, które zawierają w składzie kilkanaście składników. Przygotowując kiełbasę w domu, potrzebujemy jedynie mięsa oraz przypraw; kiełbasa kupowana w sklepie może zawierać jeszcze wiele innych dodatków, które powodują, że z 1 kg mięsa można wyprodukować 2 kg kiełbasy.

Po drugie: ilość mięsa w produkcie

Dobra kiełbasa zawiera minimum 70 – 80% mięsa; najlepiej, aby zawierała go ponad 90%, ale to zdarza się bardzo rzadko. Kiełbasy, w których znajdziemy mniej mięsa, nie powinny gościć na naszych stołach, bo nie wiemy, co stanowi resztę produktu, a może to być woda, tłuszcz, MOM, soja, skrobia i inne dodatki, które zwiększają masę produktu i pozwalają producentom wędlin na spore oszczędności.

Po trzecie: certyfikaty

Coraz częściej możemy w sklepach kupić wędliny z certyfikatami jakości. Są one potwierdzeniem tradycyjnego sposobu wyrobu kiełbasy oraz wysokiej jakości produktów, z których ona powstaje. Warto kupować kiełbasy w sklepach, które powstają przy zakładach masarskich oraz sklepach oferujących produkty regionalne.

Po czwarte: wygląd kiełbasy

Kto dobrze pamięta, jak wygląda domowa kiełbasa, ten nigdy nie kupi w sklepie produktu, który nie zasługuje na tę nazwę. Warto kierować się zapachem, smakiem i konsystencją kiełbasy, która wcale nie musi być zbita. Widoczna galaretka, grube kawałki mięsa oraz naturalna osłonka to znak, że produkt jest wysokiej jakości. Dla potwierdzenia naszych przypuszczeń powinniśmy zapoznać się z jego składem. Jeżeli decydujemy się na zakup kiełbasy suchej, która jest częstym zamiennikiem szynki, musimy zwrócić uwagę na to, czy nie jest mokra, śliska lub pokryta białym nalotem. Nie ma on prawa wydzielać się na kiełbasie, choć sprzedawcy często tłumaczą, że to sól. Sól także jest szkodliwa, a w przypadku wędlin stosuje się sól peklową, która może stać się przyczyną np. rozwoju nowotworu żołądka.

