Dlaczego po zjedzeniu posiłku typu fast food odczuwamy mgłę mózgową? Nauka nie kłamie

Naukowcy z Ohio State University porównali wyniki testów 51 kobiet, które jadły posiłki o wysokiej zawartości tłuszczu nasyconego, zawierające 930 kalorii i 60 gramów tłuszczu (zaprojektowane tak, aby naśladować zawartość różnych posiłków typu fast food). Odkryli, że wyniki były gorsze po zjedzeniu posiłku bogatego w tłuszcze nasycone (kiełbasa z indyka, herbatniki, jajka i sos z olejem na bazie kwasu palmitynowego o wysokiej zawartości tłuszczów nasyconych) w porównaniu z tym samym posiłkiem z dodatkiem oleju słonecznikowego o niższej zawartości tłuszczu nasyconego. Te wyniki pokazują związek między dietą a zdrowiem poznawczej, według współautor badania Annelise Madison, doktorantki na Uniwersytecie Stanowym w Ohio.

Problem z posiłkami wysokotłuszczowymi

Dane badały wpływ na koncentrację w ciągu pięciu godzin od spożycia posiłku bogatego w tłuszcze nasycone, ale Madison sugeruje, że efekty mogą wystąpić wcześniej i mieć dłuższe skutki. Mogą być jeszcze bardziej wyraźne, gdy porównuje się posiłek o wysokiej zawartości tłuszczu z niskotłuszczowym posiłkiem.

– Przeprowadzono kilka długoterminowych badań, które wykazały związek między dietą a wynikami związanymi z demencją i pogorszeniem funkcji poznawczych w czasie i byliśmy zainteresowani, aby dowiedzieć się, czy zobaczymy efekt po jednym posiłku – mówi Madison.

Dodaje, że w przypadku wysokotłuszczowych posiłków liczy się rodzaj spożywanego tłuszczu. Podczas gdy zdrowe dla serca tłuszcze, takie jak omega-3, są powiązane ze zdrowiem mózgu, organizm może wykazywać inną odpowiedź metaboliczną i zapalną na posiłki bogate w tłuszcze nasycone.

Jak to badanie wygląda na tle większych badań?

Badanie jest częścią rosnącej liczby badań łączących wysokotłuszczowe posiłki z zaburzeniami koncentracji i złymi decyzjami oraz zwiększonym ryzykiem pogorszenia funkcji poznawczych. Podobne badania pokazują, że osoby z wysokim poziomem tłuszczów trans we krwi mogą być do 75% bardziej narażone na rozwój choroby Alzheimera.

Dr Nicolas Cherbuin, profesor z Australian National University uważa, że ​​spożywanie wysokotłuszczowych posiłków przyspiesza pogorszenie zdrowia mózgu. Jego badania wykazały, że dieta bogata w tłuszcze nasycone była powiązana z neurodegeneracją lub utratą i funkcją neuronów, co prowadzi do wyższego ryzyka pogorszenia zdrowia mózgu i funkcji poznawczych oraz wyższego ryzyka rozwoju demencji w późniejszym życiu.

– Nasze badania wykazały, że w normalnym zakresie osoby, które miały wyższy poziom glukozy we krwi, doświadczyły większej neurodegeneracji, ich mózgi skurczyły się bardziej niż osób, które miały niższy poziom glukozy we krwi – wyjaśnia Cherbuin. – Kiedy jesteśmy młodzi, nie widzimy tych różnic, ale w miarę narastania szkód mechanizmy naprawcze przestają działać tak dobrze i prowadzą do starzenia się mózgu.

Spożywanie posiłków bogatych w tłuszcze nasycone nasila stany zapalne, wywołując stres oksydacyjny, proces, który prowadzi cząsteczki komórek do uszkodzenia ścian komórkowych i DNA, upośledzając koncentrację i skupienie oraz powodując postępujące problemy w mózgu.

– Jeśli ktoś spożywa wysoko przetworzone niezdrowe jedzenie, pewne skutki dla mózgu następują niezwykle szybko – mówi Cherbuin. – Jeśli ludzie zmniejszają swoją ekspozycję na ryzyko, mają lepsze wyniki poznawcze.