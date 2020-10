Czy kofeina powoduje stan zapalny? Odpowiedź nie jest oczywista

Kawa, pierwszy i najważniejszy napój dnia dla wielu z nas, może odgrywać rolę w regulacji stanu zapalnego w twoim organizmie. Podobnie jak w przypadku wielu naszych ulubionych nałogów (takich, jak czekolada i alkohol), kofeina ma zarówno zalety, jak i wady. Jedno z badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Stanforda wykazało, że im więcej kofeiny spożywali ludzie w wieku powyżej 85 lat, tym lepiej chronili się przed przewlekłym zapaleniem. Jednak kofeina może również zwiększać stężenie katecholamin, neuroprzekaźników zaangażowanych w reakcję organizmu na stres typu „walka lub ucieczka”, a jeśli utrzymuje się ono przez dłuższy czas, może prowadzić do stanu zapalnego.

Czy kawa jest pomocna przy stanach zapalnych, czy nie? I tak, i nie. Dlaczego kofeina może wywoływać stan zapalny u niektórych osób, podczas gdy u innych pracuje nad jego obniżeniem? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Stan organizmu a kofeina

Aby zrozumieć, jak twój organizm reaguje na kofeinę, pomyśl najpierw o wszelkich podstawowych problemach zdrowotnych, które możesz mieć. Na przykład niepokój może powodować szybsze bicie serca, a przedłużający się problem z sercem może prowadzić do przewlekłego zapalenia, szczególnie w postaci chorób układu krążenia. Kofeina może stymulować katecholaminy, a jeśli jesteś osobą cierpiącą z powodu stanów lękowych, kołatania serca lub nieregularnego rytmu serca, stymulowanie katecholamin może zaostrzyć objawy. W przeciwnym razie większość osób, które nie mają tych schorzeń, na podstawie wielu badań przeprowadzonych do tej pory, może tolerować umiarkowane spożycie kofeiny.

Poza podstawowymi problemami, zastanów się, jak szybko organizm metabolizuje kofeinę. Jeśli ktoś metabolizuje ją wolno (co jest określane przez genetykę), może doświadczyć reakcji zapalnej lub gwałtownego wzrostu poziomu hormonu stresu, kortyzolu. Może to stanowić problem, zwłaszcza w przypadku tzw. zmęczenia nadnerczy i innych problemów hormonalnych. Niektórzy ludzie mają początkowy skok kortyzolu po zażyciu kofeiny, ale z czasem nabierają tolerancji, a u innych tolerancja na kofeinę nie rośnie.

Dlaczego źródło kofeiny ma znaczenie?

Chociaż z chemicznego punktu widzenia kofeina działa tak samo, niezależnie od tego, jak ją spożywasz (kawa, napoje gazowane, herbata), wybrany napój może mieć zalety i wady. Źródło kofeiny może mieć właściwości, które mogą dodatkowo utrwalić stan zapalny lub pomóc go złagodzić. Na przykład zielona herbata zawiera silne katechiny, takie jak EGCG, które, jak wykazano, pomagają łagodzić stany zapalne. Ale zwykły napój gazowany z dodatkiem cukrów, takich jak syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy, może zwiększyć stan zapalny.

Jednak kawa jest jednym ze źródeł kofeiny, i, jak wykazano, zapewnia korzyści wynikające z umiarkowanej, regularnej konsumpcji osobom bez podstawowych problemów zdrowotnych. Jeden z artykułów opublikowanych w BMJ, w którym dokonano przeglądu 201 różnych badań, łączy regularne picie kawy z mniejszą liczbą przypadków raka oraz schorzeń neurologicznych, metabolicznych i wątroby, z których wszystkie są objawami przewlekłego stanu zapalnego. Liczy się również jakość kawy. Pestycydy, warunki przechowywania i infekcje grzybicze mogą prowadzić do zanieczyszczenia ziaren kawy, co może powodować stan zapalny. Jeśli więc możesz sobie na to pozwolić, kupuj produkty organiczne, aby zminimalizować narażenie na te czynniki.

Pić czy nie pić?

W przypadku wielu osób umiarkowane spożycie kofeiny z kawy i herbaty prawdopodobnie przyniesie więcej korzyści niż szkód. Ale jeśli po spożyciu czegoś z kofeiną odczuwasz niepokój lub szybko bije ci serce, jest to znak, że prawdopodobnie powinieneś zminimalizować spożycie. Indywidualne czynniki uniemożliwiają jednoznaczne stwierdzenie, że wszyscy ludzie powinni lub nie powinni unikać kofeiny. Jeśli nie masz pewności, jak kofeina wpływa na ciebie, porozmawiaj ze swoim lekarzem.

