Mężczyzna zje 60 kebabów w celach charytatywnych. Chce pomóc córce

Des Breakey jest entuzjastą kebabu. 34-latek z Newton Heath w Manchesterze planuje zjeść 60 kebabów w 30 dni. Nie robi tego jednak z powodu swojego łakomstwa. Chce wspomóc Nerve Tumors UK – organizację charytatywną, która opiekuje się jego córką. Fundacja zwiększa świadomość rzadkich schorzeń Neurofibromatosis i Schwannomatosis. Ma nadzieję, że akcja przyniesie co najmniej 1000 funtów.

„Trenowałem do tego odkąd skończyłem sześć lat. Wiem, że mogę to zrobić – mówi Des. – To organizacja charytatywna bliska memu sercu, więc mam nadzieję, że mogę im pomóc”.

Kebab na cele charytatywne

Des zdecydował się podjąć niecodzienne wyzwanie, gdy zdał sobie sprawę, że jego spożycie kebaba było większe niż u innych ludzi. Kiedy kilka miesięcy temu zjadł 39 kebabów w ciągu 28 dni, jego kumple zachęcili go, by poszedł jeszcze dalej. „Pomyślałem, że mogę to zrobić na cele dobroczynne” – przyznał.

Des nie wie, ile kalorii pochłonie podczas swojego wyzwania, ale nie przejmuje się zbytnio konsekwencjami. Będzie musiał zjeść co najmniej dwie sztuki dziennie, jeśli ma skończyć na czas. Jest pewny siebie: „Zjadłem już dziś dwa, ale to tylko część mojego treningu”. Jako stały współpracownik grupy recenzentów Manchester Donner Connoisseurs na Facebooku, Des często rozmawia o wszystkim, co dotyczy mięsa, pieczywa i sałatek.

„Nigdy nie będę miał dość kebabów. Karmią moją duszę” – dodał Des.

