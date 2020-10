Ile kalorii należy jeść dziennie, aby schudnąć?

Kaloria to jednostka mierząca energię. Kalorie są zwykle używane do pomiaru wartości energetycznej żywności i napojów. Aby schudnąć, musisz jeść mniej kalorii niż organizm spala każdego dnia. To, ile średnio kalorii powinieneś jeść, zależy od wielu czynników, w tym między innymi od wieku, wzrostu, aktualnej wagi, poziomu aktywności i zdrowia metabolicznego.

Kobiety – limit kalorii

Przeciętna, średnio aktywna kobieta w wieku od 26 do 50 lat potrzebuje dziennie około 2000 kalorii, aby utrzymać swoją wagę, oraz 1500 kalorii dziennie, aby schudnąć 0,5 kg na tydzień. Kobiety, które są aktywne, będą musiały spożywać 2200 lub więcej kalorii dziennie, aby utrzymać swoją wagę i co najmniej 1700 kalorii, aby stracić 0,5 kg na tydzień.

Młode kobiety po dwudziestce mają większe zapotrzebowanie na kalorie. Aby utrzymać swoją wagę, potrzebują około 2200 kalorii dziennie. Kobiety w wieku powyżej 50 lat na ogół potrzebują mniej kalorii. Przeciętna średnio aktywna kobieta w wieku powyżej 50 lat potrzebuje około 1800 kalorii dziennie, aby utrzymać swoją wagę i 1300 kalorii dziennie, aby schudnąć 0,5 kg na tydzień. Szacunki te nie dotyczą kobiet w ciąży lub karmiących piersią, ponieważ mają one znacznie większe zapotrzebowanie kaloryczne.

Mężczyźni – limit kalorii

Przeciętny, średnio aktywny mężczyzna w wieku od 26 do 45 lat potrzebuje 2600 kalorii dziennie, aby utrzymać swoją wagę i 2100 kalorii dziennie, aby schudnąć 0,5 kg funta tygodniowo. Aktywni mężczyźni mogą potrzebować 2800–3000 kalorii dziennie, aby utrzymać wagę, i 2300–2500 kalorii dziennie, aby schudnąć 0,5 kg na tydzień.

Młodzi mężczyźni w wieku 19–25 lat mają większe zapotrzebowanie na energię. Potrzebują średnio 2800 kalorii dziennie, aby utrzymać swoją wagę i do 3000, jeśli są aktywni. Aby stracić 0,5 kg tygodniowo, umiarkowanie aktywni młodzi mężczyźni powinni spożywać 2300–2500 kalorii dziennie. Potrzeby energetyczne maleją wraz z wiekiem mężczyzn. W wieku 46–65 lat średnio aktywni mężczyźni potrzebują średnio 2400 kalorii dziennie. Po 66 latach zapotrzebowanie kaloryczne przeciętnego mężczyzny spada do około 2200 kalorii dziennie.

Dzieci – limit kalorii

Dzieci mają bardzo zróżnicowane zapotrzebowanie na kalorie w zależności od ich wieku, wzrostu i poziomu aktywności. Podczas gdy przeciętny maluch potrzebuje 1200–1400 kalorii dziennie, przeciętny średnio aktywny nastolatek potrzebuje 2000–2 800 kalorii dziennie. Aktywni nastolatkowie wymagają jeszcze więcej.

Dzieci, które rosną i rozwijają się normalnie oraz wykonują regularną aktywność fizyczną, zwykle nie muszą liczyć kalorii. Kiedy otrzymują szereg zdrowych opcji jedzenia, większość zjada naturalnie taką ilość pożywienia, jakiej potrzebuje ich organizm.

