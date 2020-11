Lubisz wino? Teraz zaczniesz pić je częściej. Chroni przed bólem gardła i nie tylko

O zdrowotnych właściwościach wina świat nauki wie nie od dziś. Już w 1988 r. zbadano przeżywalność bakterii w napojach. Próbie badawczej zostały poddane napoje takie jak wino, piwo, słodzone napoje gazowane, napoje dietetyczne, mleko i woda. Do każdego napoju naukowcy wpuścili próbki szkodliwych i toksycznych patogenów, takich jak Salmonella, Shigella i Escherichia coli. Bakterie pozostały w napojach przez kolejnych 48 godzin. Po tym czasie najmniej bakterii namnożyło się w winie. Najwięcej bakterii znaleziono w mleku i wodzie. Przyczyną takiego stanu rzeczy miała być zdaniem naukowców różna kwasowość napojów.

Czytaj też:

Wino może zawierać arsen. Czy powinniśmy zrezygnować z picia tego napoju?

Wino a paciorkowce

Inna grupa naukowców w 2007 roku analizowała właściwości antybakteryjne wina w jamie ustnej. Chcieli sprawdzić, jak wino białe i czerwone zadziała na ilość paciorkowców odpowiedzialnych za ból gardła i powstawanie płytki nazębnej. Badanie wykazało, że czerwone pozwoliło zneutralizować zarazki w większej ilości, ale oba rodzaje mają działanie antybakteryjne.

Wnioski z tego badania nie pokrywały się jednak z badaniami z 1988 roku. Ani alkohol, ani kwasowość wina nie miały żadnego wpływu na ilość patogenów. Naukowcy uznali, że właściwości antybakteryjne wina wynikają z obecności w nim pewnych związków organicznych. Aby to zbadać, wyekstrahowali związki organiczne od pozostałych składników wina. Były to: kwas mlekowy, jabłkowy, bursztynowy i winowy. Każda z tych substancji była wyizolowana, rozcieńczona, a następnie ponownie testowana pod kątem wpływu na przeżywalność bakterii. Okazało się, że im mniej kwaśny był odczyn wina, tym lepiej pozwalało ono neutralizować paciorkowce w jamie ustnej ze skutecznością do 99,9 procent.

Czytaj też:

Lubisz wino? Sprawdź, jak długo możesz bezpiecznie je przechowywać

Wino: środki ostrożności

Na podstawie tych wyników badań można zatem stwierdzić, że picie wina lub płukanie nim gardła może być pomocne w leczeniu bólu gardła lub usuwaniu płytki nazębnej. Jednak należy zachować ostrożność podczas jego stosowania. W innych badaniach wykazano, że wino może uszkodzić szkliwo zębów. Dlatego po wypiciu wina należy odczekać co najmniej 20 minut, zanim umyjesz zęby. To pozwoli zapobiegać interakcji płynu o kwaśnym odczynie bezpośrednio ze szkliwem.

Czytaj też:

Czy wino tuczy? Odpowiedź może zaskoczyć