Kutia to starodawna, a smaczna potrawa wigilijna. Podpowiadamy, jak ją zrobić

Kutia – co to jest?

Kutia jest to jedna z tradycyjnych potraw wigilijnych. W polskich domach często można spotkać ją na wigilijnym stole obok karpia w galarecie, śledzia czy barszczu. Kutia znana jest także m.in. na Ukrainie czy Litwie. Jednak, mimo że wielu z nas o niej słyszało, spora część osób nie ma pojęcia, jak wygląda, ani jak smakuje kutia. A jak zrobić kutię? Przed Wigilią Bożego Narodzenia warto się tego dowiedzieć i oczarować domowników pysznym, niebanalnym specjałem.

Kutia w Wigilię stanowi niejako zwieńczenie Adwentu. Podejmowane na ten czas wyrzeczenia, nierzadko także od słodyczy, odcinają nas od słodkich przekąsek na cztery tygodnie, dlatego obecność tego rarytasu na stole wigilijnym zawsze cieszy podniebienia. Kutia to także symbol dostatku i dobrobytu – wszak to niezwykle bogata potrawa, łącząca płody ziemi, orzechy, bakalie i pszczeli miód.

Pszenica na kutię

Właściwe przygotowanie pszenicy to jeden z najważniejszych elementów procesu sporządzania kutii wigilijnej. Jak wiemy, każde ziarnko pszenicy pokryte jest łuską, która przez swoją twardość nie nadaje się do spożycia. W jaki sposób wobec tego przygotować pszenicę na kutię? Należy zmoczyć ziarna, przełożyć je do płóciennego woreczka i tak przygotowany pakunek uderzać wałkiem do ciasta, zwilżając ziarna w międzyczasie. Obecność wody przyczynia się do łatwiejszego usuwania łusek, które po wszystkim można łatwo odcedzić od ziaren.

Cały proces nie jest wbrew pozorom długotrwały. Można oczywiście kupić również łuskaną pszenicę na kutię, jednak warto przeznaczyć na etap przygotowania trochę więcej własnej pracy. To nie tylko gotowanie, ale także możliwość spędzenia czasu z najbliższymi w kuchni.

Przepis na kutię: składniki

Do przyrządzenia kutii należy przygotować następujące składniki:

1 szklanka pszenicy

1 szklanka maku

1 szklanka rodzynek

1 szklanka orzechów (różnych gatunków, mogą być też migdały)

pół szklanki naturalnego miodu pszczelego

ekstrakt z wanilii

słodka śmietanka.

Gotowanie pszenicy. Jak gotować pszenicę na kutię?

Pszenica na kutię powinna być nie tylko pozbawiona łusek, ale także odpowiednio ugotowana, aby danie było smaczne. Po wypłukaniu pszenicy należy zalać ją na noc wrzątkiem. Rano odcedzić, przepłukać, zalać ponownie wodą i gotować na małym ogniu przez kilka godzin, aż będzie miękka.

Gotowanie maku na kutię

Mak należy wypłukać z wszelkich drobin piasku i innych nieczystości również namoczyć na noc w gorącej wodzie. Po nocy odlać wodę i gotować na wolnym ogniu do odparowania pozostałości wody. Tak przygotowany mak należy zmielić w maszynce trzy razy i wystudzić.

Jak zrobić kutię?

Orzechy i bakalie namoczyć na pół godziny, następnie odsączyć. Orzechy obrać i posiekać. Wystudzoną pszenicę i mak połączyć z bakaliami, dodać płynny miód. Polać śmietanką z kilkoma kroplami ekstraktu waniliowego. Wstawić do lodówki i chłodzić przez parę godzin.

