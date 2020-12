Tęczowa dieta, czyli jak barwa warzywa wpływa na jego właściwości

Korzyści dla organizmu wynikające ze spożywania warzyw i owoców nie mają sobie równych. Zawierają nie tylko mnóstwo witamin i minerałów, ale także błonnika, przeciwutleniaczy i antyoksydantów. Warto również wiedzieć, że spore znaczenie ma ich kolor.

Dieta tęczowa – proste założenia dla leniwych

Generalnie chodzi o to, by na talerzu znajdowało się jak najwięcej kolorów – tak prostych założeń nie ma chyba żadna dieta. Jak wiadomo – najbardziej kolorowe są warzywa i owoce, a więc wniosek jest prosty: tęczowa dieta opiera się głównie na tych produktach. Zalet takiej diety jest wiele. Po pierwsze warzywa i owoce są doskonałym źródłem cennych składników odżywczych. Większość z nich zawiera także niewiele kalorii, za to mnóstwo błonnika. Ponadto za kolor danego warzywa często odpowiada związek roślinny, który ma swoje, specyficzne właściwości.

Składniki odżywcze nadają roślinom ich kolor, smak i teksturę i można je znaleźć w owocach, warzywach, pełnych ziarnach, roślinach strączkowych, fasoli, ziołach, przyprawach, orzechach i nasionach. Ważne, by dieta była urozmaicona. Dzięki temu można czerpać z tęczowej diety jak najwięcej korzyści.

