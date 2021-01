Dlaczego warto dodawać papryczkę chili do potraw? O tym mogłeś nie wiedzieć

16 stycznia obchodziliśmy Dzień Pikantnych Potraw. Dlaczego warto dodawać do nich papryczkę chili? Jest wiele jej rodzajów i odmian. Różnią się od siebie rozmiarem, kształtem, a przede wszystkim poziomem ostrości. Określa się go na podstawie tzw. skali Scoville’a mierzącej zawartość kapsaicyny. Kapsaicyna nie tylko piecze, ale też rozgrzewa organizm i zawiera dużo witaminy C. Jedzenie papryczek chili zapobiega miażdżycy, bo przeciwdziała odkładaniu się tłuszczu w naczyniach krwionośnych. Jedzenie papryczek powoduje wydzielanie endorfiny, a więc poprawia się nam nastrój. Znawcy twierdzą też, że są one również afrodyzjakiem! Obejrzyj materiał wideo:

Ostre papryczki mogą być niebezpieczne

W 2018 r. mężczyzna ze Stanów Zjednoczonych, który zjadł papryczkę Carolina Reaper w ramach konkursu w jedzeniu ostrej papryki, trafił na pogotowie z nagłym, silnym bólem głowy. Jednak większość ludzi nie sięgnie po tak skrajnie ostre odmiany tego warzywa. W większości kuchni stosuje się znacznie łagodniejsze odmiany – chociaż niektóre z nich są nadal bardzo ostre – takie jak jalapeno, papryka czereśniowa, cayenne i habanero.

Moc danej papryczki można mierzyć w jednostkach ciepła Scoville'a (SHU), które wahają się od 0 do 15 milionów. Na przykład papryczki jalapeno mają około 2500–8000 jednostek SHU, podczas gdy papryczki habanero osiągają 100–350000 jednostek SHU.

Poprzednie badania nad potencjalnym wpływem papryki chili na zdrowie miały ogólnie pozytywne wyniki. Na podstawie jednego z badań z 2017 r. stwierdzono, że jedzenie ostrej czerwonej papryki chili wiąże się z niższym ryzykiem śmiertelności. Głównym składnikiem aktywnym ostrej papryki i jednocześnie tym, który sprawia, że ma taki pikantny smak, jest kapsaicyna. Zatem najprawdopodobniej to właśnie ten związek odgrywa wiodącą rolę w potencjalnym wpływie papryki na zdrowie.

