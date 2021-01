Słodycze nie zawsze muszą budzić wyrzuty sumienia. Oto 3 przepisy na zdrowe ciasteczka

Słodkie wypieki mają to do siebie, że można przyrządzić je w wersji dietetycznej. Wystarczy nie dodawać dużej ilości cukru i słodzików, zrezygnować z ciężkich kremów i włączyć niektóre zdrowe produkty. Mogą to być np. płatki owsiane, masło orzechowe lub owoce. Oto pomysły na przygotowanie trzech rodzajów zdrowych i dietetycznych ciastek.

Ciastka z masłem orzechowym

Składniki:

1 szklanka masła orzechowego

3/4 szklanki brązowego cukru

1 duże jajko

3/4 łyżeczki proszku do pieczenia

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 170°C. Wyłóż blachę papierem do pieczenia. Używając miksera ubij wszystkie składniki w dużej misce, aż do całkowitego połączenia. Uformuj ciastka i wyłóż na przygotowaną blachę do pieczenia. Piecz, aż ciasteczka zaczną lekko rumienić na brzegach, 8 do 10 minut. Pozostaw do ostygnięcia na 5 minut.

Ciastka kokosowe bez pieczenia

Składniki:

1 1/2 szklanki masła orzechowego

1 szklanka mąki kokosowej

1/4 szklanki brązowego cukru

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

Szczypta soli

Pokruszona gorzka czekolada

1 łyżka oleju kokosowego

Sposób przygotowania:

W średniej misce połącz masło orzechowe, mąkę kokosową, cukier, wanilię i sól. Mieszaj do gładkości masy. Wyłóż blachę do pieczenia papierem do pieczenia. Za pomocą małej łyżeczki do ciastek uformuj ciastka z masy i ułóż na tacy. Włóż tacę na ok. godzinę do zamrażarki. W średniej misce wymieszaj rozpuszczoną czekoladę i olej kokosowy. Wyjmij ciastka, nabijaj je kolejno na widelec i zanurzaj w masie czekoladowej. Następnie znów kładź na tacy. Ponownie włóż do zamrażarki na ok. 15 minut. Podawaj na zimno.

Ciastka migdałowe

Składniki:

2 szklanki mąki migdałowej

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1/4 łyżeczki soli

1/4 szklanki masła

3 łyżki miodu

1 duże jajko

1 łyżeczka sody

ekstrakt z wanilii

pokruszona gorzka czekolada (ilość według uznania)

sól morska

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 170 ºC i wyłóż blachę papierem do pieczenia. W dużej misce wymieszaj mąkę migdałową, sodę i sól. Dodaj masło, miód, jajko i wanilię i ubij mikserem ręcznym. Dodaj kawałki czekolady i wymieszaj łyżką. Uformuj ciasteczka i przenieś je na przygotowaną blachę do pieczenia. Posyp ciasteczka solą morską. Piecz od 13 do 15 minut, aż brzegi będą złote.

Smacznego!

