Tyle cukru można zjeść bezpiecznie w ciągu dnia według wytycznych naukowców

Wszyscy wiemy, że spożywanie zbyt dużej ilości cukru jest niezdrowe. Cukier zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń metabolicznych, prowadzi do otyłości i cukrzycy oraz może skrócić długość życia o kilka lat. Ale jaka ilość cukru będzie bezpieczna w codziennej diecie?

„Cukier nie powinien stanowić ogromnej części twojej diety, ale nie musisz go całkowicie odstawiać” – mówi dr Marion Nestle, profesor żywienia z New York University.

Wytyczne dotyczące spożycia cukru

Centers for Disease Control and Prevention, amerykańska organizacja zdrowia publicznego zaleca, by nie przyjmować dziennie więcej niż około 200 kalorii pochodzących z cukru. Wyliczenie jest oparte na diecie 2000 kalorii, więc jeśli np. spożywasz ich 1600 dziennie, do 160 z tych kalorii może pochodzić z dodatku cukru. Eksperci przestrzegają też przed rodzajem cukru: ten naturalnie występujący w pożywieniu (np. owocach) będzie lepiej się trawił niż cukier dodawany do gotowych przekąsek.

Inne grupy medyczne uważają, że należy dążyć do jeszcze mniejszych ilości: na przykład American Heart Association zaleca kobietom spożywanie nie więcej niż około 100 kalorii dziennie (6 łyżeczek) z dodanych cukrów, a mężczyznom nie więcej niż 150 kalorii (9 łyżeczek). Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) zaleca, aby spożywać mniej niż 10% kalorii ze słodyczy, co może ustrzec przed ryzykiem cukrzycy.

