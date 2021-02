Światowy Dzień Nutelli już dziś. Czy wiesz, ile ma kalorii?

Nutella to pyszna czekoladowo-kakaowa pasta do smarowania, która pasuje do produktów śniadaniowych i deserów. Zdobyła dużą popularność zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych (chociaż jej wersje z obu kontynentów różnią się od siebie). 5 lutego obchodzimy Światowy Dzień Nutelli – z tej okazji poznaj kilka faktów żywieniowych na jej temat.

Nutella – skład

Cukier – to największy składnik tej pasty, który wypełnia ponad połowę składu.

Olej palmowy – nadaje produktowi charakterystyczną kremową konsystencję i smarowność.

Orzechy laskowe – każdy słoik zawiera 100% czystej pasty z orzechów laskowych.

Kakao – ziarna kakaowe są przetwarzane na drobny proszek i mieszane z innymi składnikami, aby nadać czekoladowy smak.

Odtłuszczone mleko w proszku – ma znacznie dłuższy okres trwałości niż zwykłe mleko i nie trzeba go przechowywać w lodówce.

Lecytyna sojowa – jest emulgatorem, który zapobiega rozdzielaniu się składników, utrzymując gładką i jednolitą konsystencję pasty.

Wanilina – składnik smakowy występujący naturalnie w ekstrakcie z ziaren wanilii.

Jak powstała Nutella?

Podczas II wojny światowej czekolada była droga i brakowało jej w całej Europie. Włoski cukiernik Pietro Ferrero przygotował wtedy mieszankę orzechów laskowych z innymi deserowymi składnikami. Tak narodziła się wczesna wersja kremu Nutella. Ferrero pierwotnie opracował czekoladowo-orzechową przekąskę w kawałku, którą można następnie pokroić i umieścić na chlebie, tak jak robi się to z kawałkiem sera. Dopiero później Nutella przybrała konsystencję pasty. W ciągu nieco ponad 50 lat od oficjalnych początków we Włoszech Nutella stała się międzynarodową marką i jest dostępna w ponad 160 krajach.

Ile kalorii ma Nutella?

Dwie łyżki (37 gramów) Nutelli zawierają:

Kalorie: 200

Tłuszcz: 12 gramów

Cukier: 21 gramów

Białko: 2 gramy

Wapń: 4% RDI

Żelazo: 4% RDI

Przepis na domową Nutellę

Składniki:

2 szklanki surowych orzechów laskowych

2 łyżki oleju kokosowego lub orzechowego

2/3 szklanki cukru kokosowego

1/3 szklanki surowego proszku kakaowego

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

szczypta soli morskiej

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Następnie rozłóż orzechy laskowe na blasze. Piecz przez 10-12 minut lub do momentu, gdy skórki staną się ciemne i popękane. Przenieś orzechy laskowe na ręcznik kuchenny. Chwyć rogi ręcznika, aby utworzyć worek i pocieraj, aż skórki odejdą od orzechów.

W robocie kuchennym zmiksuj orzechy laskowe na kremowe masło ok. 5 minut. Następnie dodaj olej i miksuj przez kolejną minutę.

Dodaj cukier, kakao i wanilię i miksuj, aż się połączą. Przelej krem do wybranego pojemnika i poczekaj, aż zastygnie.

