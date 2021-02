Masz za wysoki cholesterol? Te napoje pomogą go obniżyć i kontrolować

Cholesterol to woskowata substancja, której organizm używa do produkcji komórek i hormonów. Lipoproteiny o dużej gęstości (HDL) i lipoproteiny o małej gęstości (LDL) to dwa różne rodzaje cholesterolu. Kiedy poziom cholesterolu jest nieprawidłowy, zwiększa się ryzyko poważnych schorzeń, takich jak udar lub zawał serca.

Napoje, które pomogą obniżyć zły cholesterol

Z cholesterolem można walczyć, pijąc odpowiednie napoje. Oto kilka z nich.

Zielona herbata



Zielona herbata zawiera katechiny i inne związki przeciwutleniające, które wydają się pomagać obniżyć poziom „złego” LDL i całkowitego cholesterolu.

W badaniu z 2015 roku naukowcy podali szczurom wodę do picia zawierającą katechiny i galusan epigallokatechiny, kolejny korzystny przeciwutleniacz w zielonej herbacie. Po 56 dniach naukowcy zauważyli, że poziom cholesterolu i „złego” LDL zmniejszył się o około 14,4% i 30,4% w dwóch grupach szczurów na diecie wysokocholesterolowej.

Czarna herbata może mieć również pozytywny wpływ na poziom cholesterolu, ale w mniejszym stopniu niż jej zielona odmiana. Dzieje się tak głównie dlatego, że różne ilości katechin w herbatach powodują, że organizm inaczej wchłania płyn.

Ponadto kofeina może również pomóc w podniesieniu poziomu HDL.



Napój sojowy



Soja ma niską zawartość tłuszczów nasyconych. Zastąpienie śmietanki lub wysokotłuszczowych produktów mlecznych napojem sojowym może pomóc obniżyć lub kontrolować poziom cholesterolu.

Food and Drug Administration (FDA) zaleca spożywanie 25 gramów (g) białka sojowego dziennie w ramach diety o niskiej zawartości tłuszczów nasyconych i cholesterolu, aby zmniejszyć ryzyko chorób serca.

Inne autorytety zalecają codzienne spożywanie 2-3 porcji żywności lub napojów na bazie soi, przy czym jedna porcja zawiera 250 ml napoju sojowego.



Napój owsiany



Owies zawiera beta-glukany, które tworzą żelopodobną substancję w jelitach i oddziałują z solami żółci, zmniejszając wchłanianie cholesterolu.

Przegląd z 2018 roku wykazał, że napoje owsiane mogą oferować bardziej konsekwentną redukcję cholesterolu niż półstałe lub stałe produkty owsiane.

Aby uzyskać maksymalne korzyści, spróbuj spożywać około 3 g beta-glukanów dziennie, co może prowadzić do 7% redukcji LDL. Jedna szklanka napoju owsianego może dostarczyć do 1,3 g beta-glukanów.

Pamiętaj, aby sprawdzić etykiety napojów owsianych, aby upewnić się, że zawierają beta-glukany, które mogą pojawiać się jako część informacji o błonniku, oraz ile zawierają ich w porcji.



Sok pomidorowy



Pomidory są bogate w związek zwany likopenem, który może poprawiać poziom lipidów i obniżać „zły” cholesterol LDL.

Ponadto badania sugerują, że przetwarzanie pomidorów na sok zwiększa zawartość likopenu.

Sok pomidorowy jest również bogaty w błonnik redukujący cholesterol i niacynę.

Badanie z 2015 roku wykazało, że 25 kobiet, które piły 280 ml soku pomidorowego dziennie przez 2 miesiące, doświadczyło obniżenia poziomu cholesterolu we krwi. Uczestniczki badania były w wieku 20–30 lat i miały co najmniej 20 punktów BMI.



Alkohol



Niektóre badania wykazały, że niskie lub umiarkowane spożycie alkoholu może być korzystniejsze dla zdrowia serca niż całkowite zaprzestanie picia.

Wydaje się, że umiarkowane spożycie alkoholu zwiększa „dobry” poziom cholesterolu HDL. Umiarkowane spożycie obejmuje picie do 1 napoju alkoholowego dziennie w przypadku kobiet i do 2 w przypadku mężczyzn.

Wpływ, jaki może mieć alkohol na poziom cholesterolu, zależy w dużej mierze od czynników, w tym od tego, ile ktoś pije, jego wieku i płci oraz rodzaju spożywanego alkoholu.

Jednak intensywne picie podnosi poziom cholesterolu, a spożywanie alkoholu niesie ze sobą tak wiele zagrożeń dla zdrowia, że ​​jego negatywne skutki prawdopodobnie przeważają nad korzyściami.



Koktajle z niektórych owoców



Wiele owoców jest bogatych w przeciwutleniacze i błonnik, które mogą pomóc obniżyć poziom cholesterolu.

W szczególności antocyjany, silny przeciwutleniacz występujący w jagodach, mogą pomóc poprawić poziom cholesterolu. Jagody mają również niską zawartość kalorii i tłuszczu.

Zrób koktajl jagodowy! Weź 80 g jagód, zmiksuj jagody z 1/2 szklanki mleka lub jogurtu o niskiej zawartości tłuszczu i 1/2 szklanki zimnej wody.

Inne owoce, jakie warto tu wykorzystać, to truskawki, jeżyny i maliny.

Napoje, których należy unikać

Osoby, które chcą poprawić swój poziom cholesterolu lub utrzymać go na zdrowym poziomie, powinny unikać napojów bogatych w tłuszcze nasycone, takich jak:

kawy lub herbaty z dodatkiem śmietanki, bitej śmietany, mleka o wysokiej zawartości tłuszczu

napoje lub koktajle zawierające olej kokosowy lub palmowy

napoje kokosowe

napoje na bazie lodów

wysokotłuszczowe produkty mleczne.

Picie ponad 350 ml słodkich napojów dziennie może obniżyć poziom dobrego cholesterolu HDL i zwiększyć poziom trójglicerydów lub poziom tłuszczu we krwi. Przykłady słodkich napojów to:

soki owocowe

napoje sportowe

napoje energetyczne

napoje gazowane

słodzone kawy lub herbaty

gorąca czekolada

paczkowane koktajle.

Czytaj też:

Olej lniany może być dla nas dobry. Jest jednak jedno „ale”Czytaj też:

Nadzieje pokładane w witaminie C i cynku okazują się złudne. Suplementy nie łagodzą objawów COVID-19Czytaj też:

Pół roku na diecie niskowęglowodanowej wiąże się z remisją cukrzycy typu 2