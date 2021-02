Czy masło orzechowe może obniżyć cholesterol? Odpowiadamy na to i inne pytania o właściwości popularnego smarowidła

Co warto wiedzieć o maśle orzechowym?

Orzeszki ziemne, z których tradycyjnie powstaje masło orzechowe, naturalnie zawierają białko, tłuszcze i błonnik. Znajduje się w nich również tłuszcz nienasycony, który w środowisku lekarzy i dietetyków jest uważany za ważny element zbilansowanej diety, jeśli spożywamy je z umiarem.

Masło orzechowe zawiera dwa rodzaje tłuszczów nienasyconych:

Tłuszcze jednonienasycone : według American Diabetes Association, tłuszcze jednonienasycone mogą obniżać poziom cholesterolu – lipoprotein o niskiej gęstości (LDL). Wysoki poziom cholesterolu LDL może zwiększać ryzyko chorób serca i udaru mózgu.

: według American Diabetes Association, tłuszcze jednonienasycone mogą obniżać poziom cholesterolu – lipoprotein o niskiej gęstości (LDL). Wysoki poziom cholesterolu LDL może zwiększać ryzyko chorób serca i udaru mózgu. Tłuszcze wielonienasycone: podobnie jak w przypadku tłuszczów jednonienasyconych, tłuszcze wielonienasycone mogą również pomóc obniżyć poziom cholesterolu LDL w organizmie człowieka.

Dodatkowo samo masło orzechowe nie zawiera cholesterolu.

Zagrożenia dla zdrowia

Spożywanie masła orzechowego z umiarem i w ramach zbilansowanej diety powoduje niewielkie zagrożenie dla zdrowia. Jeśli chcesz uzdrowić swoją dietę, sięgaj po czyste masło orzechowe, które nie zawiera żadnych innych składników.

Spożycie cukru i soli

Aromatyzowane produkty z masłem orzechowym mogą zawierać dodatek cukru. Chociaż żywność z dodatkiem cukru może być częścią zdrowej diety, najlepiej jest ograniczyć spożycie tej substancji tak bardzo, jak to możliwe. Ci, którzy muszą przestrzegać diety niskosodowej, powinni w miarę możliwości wybierać niesolone masło orzechowe.

Kalorie

Porcja masła orzechowego w ilości dwóch łyżek ma około 188 kalorii. W przypadku osoby spożywającej 2000 kalorii dziennie ta ilość masła orzechowego stanowiłaby 9,4 proc. dziennego spożycia kalorii.

Osoby, które jedzą więcej kalorii niż spalają, przybierają na wadze, co może potencjalnie prowadzić nawet do otyłości i innych problemów zdrowotnych. Ważne jest, aby zwracać uwagę na to, co jemy i starać się przestrzegać zdrowej, zbilansowanej diety.

Korzyści zdrowotne

Masło orzechowe spożywane z umiarem w ramach zbilansowanej diety może przynieść wiele korzyści.

Stanowi dobre źródło białka

45-gramowa porcja masła orzechowego zawiera 10 g białka. Może być odpowiednim źródłem białka dla osób na diecie roślinnej, takich jak weganie lub wegetarianie.

Może zmniejszyć ryzyko niektórych nowotworów

Badania pokazują związek między spożywaniem orzechów i masła orzechowego a niższym ryzykiem niektórych nowotworów. Na przykład badanie z 2017 r. wykazało, że kobiety, które spożywały więcej orzechów i masła orzechowego, miały zmniejszone ryzyko niektórych rodzajów raka piersi.

Dostarcza niezbędnych witamin i minerałów

Masło orzechowe zawiera wiele witamin, minerałów i innych składników odżywczych, które są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Masło orzechowe jest dobrym źródłem niacyny, witaminy E, magnezu, fosforu i manganu.

Korzystnie wpływa na zdrowie serca

Ze względu na dużą zawartość nienasyconych tłuszczów masło orzechowe może pomóc obniżyć poziom cholesterolu LDL. Optymalny poziom cholesterolu LDL wiąże się z mniejszym ryzykiem chorób serca.

Badanie z 2015 r. wykazało, że osoby, które spożywały duże ilości orzechów, mogą mieć niższe ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia. Naukowcy zalecili również spożywanie orzeszków ziemnych celem poprawy zdrowia serca.

Utrzymywanie optymalnego poziomu cukru we krwi

Niektóre badania sugerują, że osoby spożywające posiłek z masłem orzechowym miały niższy poziom glukozy we krwi niż wtedy, gdy spożywały ten sam posiłek bez dodatku masła orzechowego. Wyniki te sugerują, że masło orzechowe może mieć korzystny wpływ na kontrolę poziomu cukru we krwi, co jest ważne dla zachowania dobrego zdrowia i zapobiegania chorobom.

Pomoc w utracie wagi

Masło orzechowe jest bogate w błonnik, tłuszcz i białko, dzięki czemu osoba, która je spożywa, czuje się sya na dłużej. Uczucie sytości może zmniejszyć ryzyko podjadania mniej zdrowych potraw.

Badanie z 2014 r. wykazało, że osoby z cukrzycą typu 2, które dziennie zjadały 46 g orzeszków ziemnych, masła orzechowego lub obu, doświadczyły zmniejszenia masy ciała i obwodu talii oraz poprawy stężeń lipidów we krwi, oraz proporcji „dobrego” cholesterolu do „złego” cholesterolu.

Inne badanie z 2019 r. wykazało, że osoby, które spożywały więcej orzechów, miały zmniejszone ryzyko nadwagi lub otyłości.

