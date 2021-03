Jak zrobić ogórki małosolne? To naprawdę proste!

Ogórki są jednym z najpopularniejszych warzyw w Polsce. Najczęściej spożywa się je na surowo lub w postaci kiszonej. Kiedy tylko na bazarkach zaczynają pojawiać się ogórki gruntowe, warto też przygotować ogórki małosolne. To jeden z najprostszych w przygotowaniu dodatków do kanapek, pasztetów i innych potraw.

Ogórki gruntowe – zalety

Ogórki są bogatym źródłem witaminy K, która bierze udział w procesie krzepnięcia i odpowiada za wzmocnienie kości.

Zawierają mnóstwo wody, dzięki czemu stanowią idealną, letnią przekąskę, zapewniającą uczucie orzeźwienia.

Ogórki zawierają także przeciwutleniacze, które walczą z wolnymi rodnikami.

Są niskokaloryczne, a w ich składzie znajdziemy także błonnik pokarmowy, dzięki czemu wspomagają dietę odchudzającą.

Ogórki pomagają odświeżyć oddech i zwiększają produkcję śliny.

Przepis na ogórki małosolne

Składniki:

1-2 kg ogórków gruntowych

4 ząbki czosnku

4 gałązki kopru

kilka liści wiśni

1 liść chrzanu

1 korzeń chrzanu

2 litry wody

2 łyżki soli

duży słoik

Sposób przygotowania:

Ogórki umyć, można odciąć końcówki. Na dno słoika włożyć ząbek czosnku. Ogórki ciasno ułożyć w słoiku, przekładając pozostałymi kawałkami czosnku, chrzanu, koperkiem i liśćmi. Następnie zrobić zalewę solną: Wodę z solą zagotować, lekko ostudzić, a następnie zalać nią ogórki. Woda musi zakryć wszystkie ogórki. Nie zakręcać słoików. Tak przygotowane ogórki odstawić na 2-3 dni.

Uwaga: niektóre odmiany ogórka z własnej uprawy mogą mieć nieco gorzki smak. Jeśli ogórki są gorzkie, odetnij końcówki i pozostaw je na 2 godziny w wodzie, aby pozbyć się goryczy.

Zwykle zaleca się zjedzenie ogórków małosolnych w ciągu tygodnia od ich przygotowania.

Czytaj też:

Zasady zbilansowanej diety są proste – ale czy na pewno je znasz?

Przepis na ogórki małosolne na sucho

Ogórki małosolne bez zalewy są zwyczajowo nazywane ogórkami „na sucho”. Jest to bardzo popularna forma przygotowania ogórków małosolnych. Nie potrzebujemy do nich słoików, a jedynie foliowego woreczka z zamknięciem.

Składniki:

1 kg ogórków gruntowych

1 łyżka soli

korzeń chrzanu

1 łyżka ziaren gorczycy

3-4 ząbki czosnku

pęczek koperku

opcjonalnie: 2 liście laurowe, 2 ziarenka ziela angielskiego, liść chrzanu

foliowy woreczek z zamknięciem

Sposób przygotowania:

Ogórki umyć, opcjonalnie odciąć końcówki. Korzeń chrzanu pokroić na małe kawałki, a ząbki czosnku na plasterki. Do foliowego woreczka włożyć ogórki. Następnie dodać resztę dodatków i oprószyć solą. Po zamknięciu delikatnie potrząsnąć ogórkami, aby przyprawy równomiernie się rozłożyły. Włożyć ogórki na 4 godziny do lodówki, kolejne 20 godzin przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu ogórki należy trzymać w lodówce.

Czytaj też:

Poznaj naturalne i zdrowe produkty na odporność!

5 powodów, dla których warto jeść ogórki małosolne

Ogórki małosolne są niskokaloryczne

Warzywa to obowiązkowy składnik zdrowej diety. W sezonie letnim warto po nie sięgać jak najczęściej - sezonowe warzywa są najzdrowsze ze względu na naturalny proces uprawy. Ogórki małosolne idealnie nadają się do tego, aby urozmaicić nasze codzienne menu. Są niskokaloryczne (ok. 11 kcal/100 g) i doskonale smakują bez żadnych dodatków. Nie musimy do nich dodawać śmietany, majonezu lub jogurtu, świetnie pasują do obiadu i kanapek oraz świeżych, lekkich sałatek. Ich orzeźwiający, lekko kwaśny smak, uwielbiają także dzieci, którym warto podawać jak najwięcej kiszonek.

Ogórki małosolne są bogate w naturalne probiotyki

Dieta bogata w probiotyki wpływa na kondycję całego organizmu. Badania dowodzą, że bakterie kwasu mlekowego, które rozkładają obecny w warzywach cukier, pozytywnie wpływają na stan naszego zdrowia, chroniąc m.in. przed nowotworami układu pokarmowego oraz poprawiając odporność organizmu. Uzupełnianie niedoborów mikroflory jelitowej naturalnymi prebiotykami polecane jest nie tylko po antybiotykoterapii. Dieta bogata w kiszonki to jeden z niezbędnych elementów pracy nad odpornością organizmu oraz inwestycja w dobre zdrowie.

Ogórki małosolne to doskonałe źródło witaminy C

Witamina C to jeden z silnych antyoksydantów. Dzięki niej powstające w naszym organizmie wolne rodniki tlenowe mogą być skutecznie neutralizowane. Co więcej, witamina C niezbędna jest do przebiegu wielu podstawowych procesów biologicznych oraz dba o nasz wygląd zewnętrzny, opóźniając procesy starzenia.

Ogórki małosolne redukują stres i koją układ nerwowy

Bogate w magnez, potas i witaminy z grupy B ogórki małosolne to „balsam” dla naszego układu nerwowego. Dzięki nim dostarczamy do organizmu kluczowe dla jego prawidłowego funkcjonowania naturalne, więc najlepiej przyswajane, witaminy i minerały. Ogórki małosolne są także źródłem witaminy K i witaminy E oraz miedzi, wapnia i manganu.

Ogórki małosolne wspierają funkcjonowanie serca i redukują wysokie ciśnienie krwi

Potas, magnez, witaminy z grupy B i obecna w ogórkach małosolnych acetylocholina, aktywnie dbają o nasze serce i układ naczyniowy oraz pomagają zapobiegać niebezpiecznym dla zdrowia skokom ciśnienia tętniczego.

Ogórki małosolne a ogórki kiszone

Ogórki małosolne, nie dość, że zawierają mniej soli, to jeszcze niskokaloryczne. Otóż 100 gramów tychże ogórków to jedynie 11 kalorii. Ogórki małosolne od kiszonych różnią się także smakiem, ponieważ są delikatniejsze (mniej ukiszone), poza tym bardziej kruche. Ogórki małosolne są gotowe do spożycia po 3-4 dniach; ogórki kiszone najlepiej smakują po kilku tygodniach od przygotowania.

Czytaj też:

Kiszonki to nie tylko kapusta czy ogórki. Wypróbuj ten przepis na kiszone burakiCzytaj też:

Nie wylewaj wody po kiszonych ogórkach! Warto ją pić, ponieważ potrafi zdziałać cuda