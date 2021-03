Chcesz mieć zdrowe serce? Unikaj tych pokarmów. Są szczególnie szkodliwe!

Sytuacja jest dosyć prosta: to, co masz na talerzu, może pomóc w utrzymaniu zdrowia i wydolności serca.

– Żywność zdrowa dla serca zawiera składniki odżywcze, które, jak wykazano, są korzystne dla układu sercowo-naczyniowego lub zmniejszają ryzyko rozwoju chorób serca poprzez obniżenie poziomu „złego” cholesterolu LDL i trójglicerydów we krwi, obniżenie ciśnienia krwi, kontrolę masy ciała i poprawę wrażliwości na insulinę – mówi Rania Bataineh, specjalistka w dziedzinie zdrowia publicznego.

Co jeść, by mieć zdrowe serce?

Omega-3, potas, wapń, magnez, błonnik, składniki odżywcze i przeciwutleniacze uzyskują najwyższe oceny w kategorii produktów szczególnie korzystnych dla serca. To właśnie z tego powodu dieta śródziemnomorska i dieta DASH są najlepszymi wyborami dla osób pragnących utrzymać lub poprawić zdrowie serca.

Nauka potwierdza to założenie: menu skupione wokół produktów pełnoziarnistych, orzechów i fasoli, a także niewielkich ilości nabiału i zdrowych dla serca tłuszczów może pomóc zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych o około jedną trzecią, zgodnie z badaniem z 2016 r. opublikowanym w Journal of American College of Cardiology.

Czego nie jeść, by uchronić serce od problemów?

Pewne produkty otrzymują od dietetyków zakaz wstępu do naszych kuchni. Które zatem są zakazane? Lista jest długa, ale na dobry początek przedstawimy ci 10 spośród nich.

Hot dogi



Hot dogi mogą być bogate w tłuszcze nasycone. Nawet opcje niskotłuszczowe są zwykle pełne soli. Ważne jest, aby obserwować spożycie sodu, ponieważ większa ilość sodu w diecie często prowadzi do wyższego ciśnienia krwi.



Przetworzone wędliny



Nawet niskotłuszczowe wersje wędlin zawierają konserwant azotan sodu.

Azotany mogą nasilać wewnętrzne stany zapalne, a przewlekły stan zapalny ma bezpośredni związek z rozwojem miażdżycy, czyli usztywnieniem lub zwężeniem tętnic.



Ketchup



Ketchup jest bardzo bogaty w sód.

Tylko dwie łyżki stołowe zawierają 320 miligramów sodu, a to 14 procent drogi do dziennego sugerowanego limitu 2300 miligramów. Dodatkowo zawiera osiem gramów cukru na dwie łyżki stołowe.



Sos barbecue



Najlepiej jest unikać także tego sosu podczas gotowania. Kilka łyżek typowej odmiany butelkowanej zawiera około 310 miligramów sodu.



Kurczak z rożna



Pieczone w supermarkecie kurczaki często zawierają znacznie więcej sodu i tłuszczów nasyconych niż typowe domowe produkty drobiowe, jeśli kupisz je w pełni przyprawione i ze skórą.



Sól



Około 70 procent naszego całkowitego spożycia sodu pochodzi z żywności, którą kupujemy w opakowaniach lub spożywamy w restauracjach. Kolejne 15 procent występuje naturalnie w składnikach. Ale to pozostawia kolejne 15 procent sodu, które możemy kontrolować, dodając sól za pomocą solniczki, albo łyżki.

Zacznij od dodawania połowy tego, czego wymaga przepis, i stopniowo zmniejszaj.



Beztłuszczowe przekąski



Niegdyś pakowana żywność beztłuszczowa była reklamowana jako zdrowa opcja dla osób pragnących schudnąć i utrzymać zdrowszy styl życia. Już tak nie jest.

Unikaj produktów, które zwykle nie są odtłuszczone. Czego nie ma w tłuszczu, nadrabiane jest cukrem.

Czytaj etykiety na żywności i listy składników, aby zrozumieć, że wiele gramów cukru mogło zostać dodanych jako substytut tłuszczu. Wiele rodzajów naturalnych tłuszczów jest zdrowych i sprzyja sytości, co w dłuższej perspektywie może zmniejszyć apetyt i przejadanie się.



Mleka smakowe



Nie wszystkie mleka orzechowe są sobie równe. Smakowe i słodzone substytuty mleka ustawiane są na półkach w polu widzenia, co utrudnia wybór najzdrowszej opcji.

Dodatki do mleka, takie jak aromaty czekoladowe i waniliowe, mogą szybko zwiększyć liczbę kalorii.



Chipsy



Oprócz dużej ilości kalorii chipsy mają niską zawartość błonnika i białka, a jednocześnie bardzo wysoką zawartość sodu.



Granola

Ten pozornie niewinny poranny przysmak może szybko podnieść twoją dzienną liczbę kalorii, jeśli nie jesteś ostrożny z doborem wielkości porcji. Większość takich płatków zawiera cukier i kalorie, a brakuje im niezbędnych składników odżywczych i błonnika. Lepszym wyborem jest owsianka lub pełnoziarniste płatki zbożowe o niskiej zawartości cukru.Czytaj też:

Odchudzasz się? Oto najlepsze mikroelementy wspomagające metabolizm i utratę wagiCzytaj też:

Pijesz dużo kawy? Oto, co może ci się stać. Chodzi o zdrowie sercaCzytaj też:

Czy masło orzechowe może obniżyć cholesterol? Odpowiadamy na to i inne pytania o właściwości popularnego smarowidła