To niepozorne warzywo wzmacnia odporność. Czy wiedziałeś, o którym mowa?

Witamina C – cenna dla zdrowia

Istnieje konkretny powód, dla którego wszyscy od razu myślimy o witaminie C, gdy rozważamy sposoby na wzmocnienie naszego układu immunologicznego.

– Witamina C jest witaminą rozpuszczalną w wodzie i działa jako przeciwutleniacz stabilizujący wolne rodniki, pomagając w ten sposób zapobiegać uszkodzeniom komórek – wyjaśnia dietetyk Cara Harbstreet. – Wykazano, że witamina C wspomaga i wzmacnia układ odpornościowy organizmu. Zwiększa również zdolność organizmu do produkcji kolagenu, który jest głównym składnikiem tkanki mięśniowej. Kolagen wspomaga wchłanianie żelaza i jednocześnie pomaga leczyć rany, a nawet utrzymuje zdrowie dziąseł.

Kiedy byliśmy dziećmi, nasi rodzice od razu sięgali po owoce cytrusowe lub soki, gdy chcieli podać nam pokarmy bogate w witaminę C – i mieli rację (na przykład pomarańcze są doskonałym źródłem witaminy C). Nasza wiedza na temat korzyści płynących z witaminy C, a także żywności, w której się znajduje, znacznie się poszerzyła w ostatnich latach.

Najlepszą cechą tego szerszego wachlarza opcji wzmacniających odporność jest to, że wiele z nich, w tym ziemniaki, dostarcza wiele innych składników odżywczych i daje sporo korzyści, gdy je jemy. – Jest to szczególnie prawdziwe, gdy porównuje się te pełnowartościowe produkty spożywcze z suplementami witaminy C – dodaje Harbstreet.

Gęstość składników odżywczych

Mowa tu o gęstości składników odżywczych. Żywność, która zawiera maksymalną ilość dobrych dla ciebie składników odżywczych w przeliczeniu na wartość energetyczną lub wagę, jest uważana za bogatą w składniki odżywcze. – Badania sugerują, że ziemniaki są jednym z warzyw oferujących najwięcej składników odżywczych (obok słodkich ziemniaków i marchwi), w tym potasu, błonnika, białka, witamin C i E, wapnia, żelaza i magnezu – mówi Harbstreet. Ziemniaki to żywność o jednym z najwyższych poziomów potasu. Dostarczają 15 procent dziennego zapotrzebowania na ten składnik w porcji. Ponadto jedna porcja zawiera 7 procent dziennego zapotrzebowania na błonnik pokarmowy. – Jeśli chcesz zwiększyć zawartość błonnika w swojej codziennej diecie, ziemniaki są jednym z najtańszych źródeł błonnika – dodaje.

Co jest równie ważne, to fakt, że średni ziemniak dostarcza 30 proc. zalecanego dziennego spożycia witaminy C, co stanowi 27 miligramów witaminy C. To więcej niż zawartość witaminy C w jednym średnim pomidorze (27 proc.) lub średnim słodkim ziemniaku (20 proc.). Ziemniaki w znacznym stopniu przyczyniają się do wypełnienia dziennego zapotrzebowania na witaminę C.

