Zdrowe śniadanie – to znaczy jakie? Dzięki tym daniom dobrze zaczniesz dzień

Owsianka z miodem i owocami, jajecznica, twarożek z rzodkiewką, jaglanka, kanapki, omlety, placuszki – pomysłów na zdrowe śniadania jest mnóstwo, a my możemy wykorzystywać je wszystkie w zależności od tego, jakie mamy upodobania kulinarne danego dnia.

Co to znaczy, że śniadanie jest zdrowe?

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia – i choć to truizm, to prawdziwy. Pomaga obudzić organizm, pobudza metabolizm do pracy, dzięki czemu przyspiesza się spalanie tłuszczu. Dostarcza energii niezbędnej do wykonywania codziennych obowiązków i pomaga uniknąć napadów wilczego głodu. Zmniejsza także ochotę na sięgnięcie po słodką i niezdrową przekąską, która dostarcza tylko pustych kalorii.

Warto tak komponować śniadania, by zapewnić sobie odpowiednią podaż węglowodanów, sycącego błonnika, białka, aminokwasów i witamin. I warto te kompozycje zmieniać, by się nie nudzić.

Składniki zdrowego śniadania

Odpowiednie proporcje zdrowych tłuszczy, węglowodanów białka, błonnika, witamin są bardzo ważne, ponieważ zaspokajają wszystkie potrzeby organizmu. Na przykład owsianka to samo dobro! Zawiera:

magnez i witaminy z grupy B zawarte w płatkach owsianych poprawiają pracę układu nerwowego, wzmacniają pamięć i koncentrację. Pomagają uniknąć rozdrażnienia, zmęczenia, poprawiają nastrój

błonnik, który poprawia pracę jelit, obniża poziom cholesterolu i na długo zapewnia uczucie sytości, co pozwala uniknąć podjadania między posiłkami

witaminę E nazywaną witaminą młodości, która działa odmładzająco i antynowotworowo, zwalcza wolne rodniki

selen, który poprawia nastrój!

beta-glukan, który działa jak prebiotyk i zapobiega otyłości

kwasy tłuszczowe NNKT, które zapobiegają miażdżycy

Jeśli do owsianki dodamy miód, świeże owoce albo orzechy, przygotujemy sobie prawdziwą bombę witamin i składników odżywczych. Warto tak komponować śniadania, by zapewnić sobie maksymalną dawkę zdrowia.

Pomysły na zdrowe śniadanie

Pyszne i pełne wartości odżywczych śniadanie to:

owsianka

jaglanka – przygotowywana z kaszy jaglanej gotowanej na wodzie, mleku krowim lub roślinnym z dodatkiem ulubionych owoców

omlet – przygotowywany z jajek, mąki pszennej lub jej zamienników, mleka. Zawiera witaminy z grupy B, białko, wapń, żelazo, magnez, selen, cynk

szakszuka – przygotowywana z jajek, pomidorków koktajlowych, kiełbasy lub wędliny. Źródło błonnika, węglowodanów, potasu, białka

placuszki bananowe – pyszne i bardzo sycące. Są źródłem potasu, białka, węglowodanów

jajecznica – przygotowywana z jajek z dodatkiem ulubionych warzyw (np. pomidorów, szczypiorku), wędliny. Jest źródłem magnezu, żelaza, cynku, potasu

kanapki – te z pełnoziarnistym pieczywem będą świetnym źródłem błonnika, witamin i mikroelementów zawartych w warzywach dodanych do kanapek

twarożek z rzodkiewką, szczypiorkiem i chlebem – źródło wapnia, węglowodanów, błonnika

Przepisy na zdrowe śniadanie

Poniżej znajdziecie 3 przepisy na pyszne, zdrowe i sycące śniadania, które pokocha cała rodzina.

Jaglanka ze świeżymi owocami

Składniki

pół szklanki nieugotowanej kaszy jaglanej

2 szklanki mleka krowiego lub roślinnego

1 łyżka masła

jabłko, gruszka lub inne ulubione owoce

1 łyżeczka miodu

rodzynki

orzechy

Przygotowanie

Kaszę jaglaną płuczemy kilka razy w zimnej i ciepłej wodzie, żeby pozbyć się goryczy Zalewamy ją mlekiem i gotujemy na wolnym ogniu około 15 minut W trakcie gotowania obieramy jabłko, gruszkę, kroimy na małe kawałki i wrzucamy do kaszy Dodajemy rodzynki, masło Gotujemy aż kasza wchłonie całe mleko Przekładamy do miseczek, posypujemy orzechami i polewamy miodem

Szakszuka z pomidorami

Składniki

4 jajka

0,5 szklanki pomidorków koktajlowych

100 g ulubionej wędliny (np. szynki)

rukola lub szpinak

Przygotowanie

Wędlinę pokrój w kostkę Pomidorki umyj i przekrój na połowę Rozgrzej masło na patelni Wrzuć na patelnię szynkę, pomidorki i wbij na to jajka Smaż pod przykryciem aż jajka lekko się zetną Podawaj na świeżym szpinaku lub rukoli

Owsianka ze śliwkami

Składniki

0,5 szklanki płatków owsianych górskich

1,5 szklanki wody, mleka krowiego lub roślinnego

1łyżka masła

garść rodzynek

2 duże śliwki

0,5 jabłka

Przygotowanie

Płatki owsiane zalewamy wodą lub mlekiem, dodajemy masło Śliwki i jabłko obieramy ze skóry i kroimy na cząstki Owoce i rodzynki dodajemy do owsianki Całość gotujemy na wolnym ogniu około 10 minut Smacznego!

