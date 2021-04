Wyrzucasz te fragmenty owoców? Popełniasz ogromny błąd – a oto, dlaczego

A zrobienie „czegoś więcej” będzie korzystne nie tylko dla portfela i środowiska, ale również... dla twojego zdrowia. Niektóre części owoców trafiające zwykle do kosza są w istocie pożywne.

A oto skrawki owoców, które możesz bez problemu jeść.

Szypułki z truskawek

Właściwie nie ma potrzeby przycinania truskawek: możesz jeść całe owoce wraz z ich zieloną górą. Podobnie jak reszta owoców, te drobne listki na wierzchu truskawki są bogate w witaminę C i przeciwutleniacze. Nadal nie czujesz się przekonany? Zamiast je wyrzucać, wrzuć je do dzbanka z wodą, aby dodać jej trochę smaku.

Skórki kiwi

Ciekawostka: skórka kiwi jest jeszcze bardziej bogata w błonnik, witaminę C i przeciwutleniacze niż miąższ owocu, więc jej spożycie zwiększa korzyści zdrowotne, jakie uzyskujesz z jedzenia kiwi. Jeśli nie możesz znieść myśli o ugryzieniu włochatego brązowego owocu, dodaj kiwi do blendera podczas przygotowywania koktajli. Wszystko zostanie zmiksowane, więc nawet nie zauważysz, że nie było obrane.

Skórki owoców cytrusowych

Jednym z najłatwiejszych sposobów wykorzystania skórki cytrusów jest zastosowanie jej do przygotowywania innych potraw. Obierz skórkę z cytrusów za pomocą niewielkiej tarki, aby dodać sznytu potrawom mięsnym czy pieczonym warzywom. Aby uzyskać jeszcze większe korzyści smakowe ze skórek cytrusów, połącz ją z solą, dzięki czemu stworzysz aromatyczną sól cytrusową do przyprawiania ulubionych potraw. Skórki można również ugotować w syropie, aby zrobić skórki kandyzowane. To słodka przekąska lub dodatek do deseru.

Rdzenie i skórki ananasa

Zachowaj rdzenie i skórki ananasa, aby przygotować tepache, fermentowany meksykański napój, który jest dobry dla jelit. Podobnie jak reszta ananasa, rdzeń jest pełen błonnika i bromelainy, enzymu wspomagającego proces trawienia. Jest tylko trochę bardziej twardy niż reszta owocu i nie smakuje tak słodko, ale w połączeniu z innymi składnikami używanymi do przygotowania tepache zdecydowanie wypada dobrze

Środki jabłka, które stają się ogryzkami

Myślisz, że wiesz, jak zjeść jabłko? Pomyśl jeszcze raz. Według badań większość dobrych bakterii w jabłkach znajduje się w nasionach. Jeśli pominiesz jedzenie „środka”, pominiesz coś, co wspomaga trawienie.

Możesz również zrobić własny ocet jabłkowy. Oprócz gniazd nasiennych z jabłek jedyne składniki, których potrzebujesz, to łyżka cukru i woda (niechlorowana). Kilka dni później nastąpi fermentacja, a ty uzyskasz organiczny, domowy produkt, który można wykorzystać na wiele sposobów.

Skórki arbuza

Możesz bez problemu zjeść surową skórkę arbuza. Jest chrupiąca, trochę jak ogórek. Ale czy wiesz, że możesz ją marynować? Marynowana skórka arbuza to wspaniała przekąska i dodatek, który stanowi doskonały kontrast dla ciężkich lub bardziej słonych dań głównych. Pokrój skórkę w kostkę i zagotuj ją z octem jabłkowym, wodą, cukrem, imbirem, solą i przyprawami, a następnie przełóż do słoików, zakręć, odwróć do góry nogami i poczekaj, aż się zassą.

