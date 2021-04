Tłuszcz na brzuchu to nie zawsze wina kalorii. Sprawdź, jak rozpoznać „brzuch stresowy”

Każdy od czasu do czasu doświadcza stresu. Jednak długotrwały stres może prowadzić do niepożądanego przyrostu masy ciała, szczególnie w okolicach brzucha. Tłuszcz brzuszny, znany również jako „brzuch stresowy”, to przykład tego, jak hormony stresu wpływają na ciało. W tym przypadku doprowadzają do charakterystycznego wzdęcia w górnej i dolnej części brzucha.

Kortyzol i jego wpływ na ciało

Od dawna wiadomo, że poziom kortyzolu – głównego hormonu stresu – jest powiązany z otyłością brzuszną. Ten kluczowy hormon wytwarzany w nadnerczach pomaga również w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi, metabolizmie i wielu innych funkcjach w organizmie. Kortyzol, wraz z innymi hormonami, takimi jak adrenalina, jest częścią reakcji organizmu „walcz lub uciekaj”, która pojawia się w obliczu kryzysu. Podczas stresującego wydarzenia poziom kortyzolu wzrasta, aby organizm mógł uporać się z dodatkowym napięciem. Jednak przewlekły stresem wiąże się z przyrostem masy ciała i otyłością brzuszną.

Co pomoże na brzuch stresowy?

Jest co najmniej kilka sposobów, aby załagodzić brzuch stresowy. Po pierwsze, stosuj zbilansowaną dietę, która zawiera dużo świeżych owoców, warzyw i produktów pełnoziarnistych. Badania sugerują, że spożywanie pokarmów bogatych w witaminy z grupy B może pomóc złagodzić stres.

Dla swojego zdrowia rzuć palenie, które jest czynnikiem ryzyka otyłości brzusznej, a także wielu innych problemów zdrowotnych. Poszukaj innych sposobów, które pomogą ci się zrelaksować i zachować spokój. Istnieje wiele taktyk, które mogą pomóc złagodzić stres – joga, ćwiczenia uważności, medytacja itp.

Po trzecie, ale bardzo ważne – ruszaj się! Codzienne ćwiczenia mogą pomóc zmniejszyć ilość tłuszczu brzusznego, poprawić nastrój i zyskać nową energię do działania. Interesujący zestaw ćwiczeń na brzuch stresowy poleca swoim Instagramie poleca @pani_fizjotrener. Sprawdź i wypróbuj!

instagramCzytaj też:

Za nami rok życia w zamknięciu. Jak pandemiczna nuda wpływa na umysł człowieka?