Usuwanie metali ciężkich z organizmu. Przydatne będą te produkty

Substancjami silnie oddziaływającymi na ludzki organizm są metale ciężkie. Należy do nich m.in. rtęć, ołów, aluminium i arsen, są wszędzie. Niestety znajdują się one w wodzie, którą pijemy, w żywności, którą jemy, a nawet w niektórych produktach kosmetycznych, których używamy na naszej skórze.

Wypłukiwanie metali ciężkich z organizmu

Bez niepotrzebnych obaw – w śladowych ilościach organizm nie ma problemu z wypłukiwaniem tych niebezpiecznych substancji. Ale może to utrudniać siedzący tryb życia i dieta bogata w przetworzoną żywność. Niestety, oba zjawiska są obserwowane coraz częściej zwłaszcza w krajach rozwiniętych. W tej sytuacji naturalny system detoksykacji organizmu jest utrudniony, co może prowadzić do gromadzenia się tych metali w organizmie.

Taka sytuacja jest bardzo niebezpieczna, ponieważ skutkami ubocznymi zatrucia metalami ciężkimi może być zmęczenie, bóle głowy, mgła mózgowa, bolące stawy, bóle mięśni, splątanie i bóle brzucha. Ostatecznie zależy nam więc, aby nasze ciała przechodziły proces detoksykacji. Aby tak się stało warto postawić na zdrową dietę, która wspomoże oczyszczanie organizmu z toksyn.

Produkty spożywcze wspomagające detoksykację organizmu

Zielone warzywa liściaste



Dodanie większej ilości zielonych warzyw do diety to świetny sposób na wsparcie naturalnej detoksykacji organizmu. Warto spożywać przede wszystkim szpinak, jarmuż i pietruszkę. Zielone warzywa liściaste są pełne ważnych składników odżywczych, takich jak żelazo, wapń, potas, magnez i witaminy. Są również bogate w błonnik, który spowalnia ich trawienie i jest dobry do odtruwania jelit.



Ostropest plamisty



Ostropest plamisty jest dobrze znany z właściwości odtruwających wątrobę. Pomaga regenerować narząd, usuwać toksyny i zapobiegać uszkodzeniom spowodowanym przez wolne rodniki. Wykazano również, że ostropest plamisty pomaga w odwracaniu uszkodzeń wątroby spowodowanych przez metale ciężkie, takie jak rtęć, arsen, kadm i ołów.



Chlorella



Znajduje się na szczycie listy produktów odtruwających. Jest pełna fitoskładników, aminokwasów, chlorofilu, beta-karotenu, potasu, fosforu, biotyny, magnezu i witamin z grupy B. Chlorella także pomaga organizmowi odtruwać metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, rtęć i uran, i zapobiega ich ponownemu wchłanianiu. Wynika to głównie z wysokiego poziomu chlorofilu.



Spirulina

Spirulina, bliska kuzynka chlorelli, również pomaga w utrzymaniu zdrowego układu odpornościowego. Ten rodzaj algi pochodzi zarówno ze źródeł słodkich, jak i słonowodnych. Spirulina zawiera bardzo dużą ilość chlorofilu, który może pomóc usunąć toksyny z krwiobiegu, wspierając jednocześnie optymalną funkcję odpornościową.





Imbir



Spożywanie herbaty imbirowej może pomóc zmniejszyć wzdęcia i poprawić trawienie, ułatwiając eliminację toksyn. Badania wykazały, że gingerol – aktywny składnik imbiru – jest naturalnym środkiem przeciwzapalnym i może pomóc zmniejszyć stres oksydacyjny poprzez eliminację wolnych rodników w organizmie.



Kurkuma



Kurkuma zawiera ważne fitochemikalia zwane kurkuminą, nadające kurkumie niepowtarzalny kolor. Ta przeciwzapalna przyprawa zapewnia niesamowite wsparcie detoksykacyjne dla organizmu. Badania wykazały, że kurkumina skutecznie promuje optymalną aktywność szlaku detoksykacji.



Czosnek



Czosnek jest również dobry w odtruwaniu organizmu. Występująca w czosnku naturalna substancja chemiczna zwana allicyną wspomaga produkcję białych krwinek i pomaga zwalczać toksyny. Czosnek jest również doskonałym źródłem siarki, która może zwiększyć produkcję glutationu w wątrobie i pomóc odfiltrować metale ciężkie, takie jak ołów i arsen.



Dzikie jagody



Powodem, dla którego te małe owoce znalazły się na liście, jest duża ilość przeciwutleniaczy. Kiedy metale ciężkie dostają się do organizmu, utleniają nasze komórki i przyspieszają starzenie. Spożywanie jagód pełnych przeciwutleniaczy to świetny sposób na zapobieganie uszkodzeniom oksydacyjnym powodowanym przez metale ciężkie.Czytaj też:

