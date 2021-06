Dodaj te składniki do każdej sałatki, a będzie bardziej sycąca

Sałatki są zdrowe, pełne warzyw i niskokaloryczne. Jednak czy mogą być sycącym posiłek, który naprawdę zniweluje głód? Z pewnością dodanie niektórych składników może w tym pomóc. Sprawdź, jakich składników użyć, by zyskać więcej białka i błonnika.

Sycące dodatki do sałatek

Fasola

Fasola to jedna z najbardziej odżywczych i sycących roślin. Zawiera dużo białka, dlatego może podnieść wartość odżywczą sałatki. Spożywanie fasoli w szczególnie na diecie roślinnej jest bardzo istotne.

Orzeszki ziemne

Aby zyskać chrupiący składnik w sałatce, często wsypujemy do niej grzanki. Są one pyszne, ale dodają do posiłku niepotrzebne kalorie. Dlatego zastąp grzanki orzeszkami ziemnymi, które są równie smaczne i stanowią zdrową przekąskę. Oprócz orzeszków ziemnych spróbować można również ciecierzycy.

Nasiona chia

Nasiona chia warto dodać do dressingu, by cieszyć się zdrowszym daniem. Te niepozorne nasionka zawierają sporą ilość błonnika, białka i obniżają poziom cholesterolu. Dodanie nasion do dressingu sprawi, że zyska przyjemną lepkość, ale smak sałatki nie zostanie w żaden sposób zmieniony.

Hummus jako dip

Idealnym dipem do sałatki może być grecki hummus. Ta zdrowa pasta z gotowanej ciecierzycy zastąpi tłuste, kaloryczne sosy i ocet. Dzięki niemu sałatka będzie bardziej sycąca, a smak bardziej wyrazisty.

