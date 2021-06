Żółte warzywa i owoce – jakie skarby zdrowia w sobie kryją?

Badania sugerują, że nasz posiłek powinien zawierać warzywa i owoce w proporcji 4:3. Z kolei ich kolor jest powiązany ze składnikami odżywczymi, a co za tym idzie, z prozdrowotnym wpływem na organizm. Jednym z najbardziej widocznych kolorów, które możemy włączyć do naszej codziennej diety, jest żółty. Żółta żywność zapewnia wiele korzyści zdrowotnych. Co możemy do nich zaliczyć?

Korzyści zdrowotne żółtej żywności

Zawartość karotenoidów – przeciwutleniaczy

Powodem, dla którego żółte owoce i warzywa mają właśnie taką barwę są karotenoidy, które należą do naturalnych przeciwutleniaczy. Zalicza się do nich: beta-karoten i beta-kryptoksantynę. Przeciwutleniacze zapobiegają uszkodzeniom komórek powodowanym przez wolne rodniki, pomagając w ochronie naszych komórek.

Karotenoidy są przekształcane w organizm w witaminę A, wspomagając w ten sposób ogólny stan zdrowia oczu. Zmniejszają również ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej oczu, które powoduje utratę wzroku.

Badanie przeprowadzone przez szkołę medyczną Harvarda wykazało, że cztery różne rodzaje karotenoidów zmniejszają ryzyko raka piersi. Według badań te karotenoidy hamują progresję guza i zmniejszają rozprzestrzenianie się raka piersi z receptorem estrogenowym.

