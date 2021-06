Jak cieszyć się smakiem czereśni przez cały rok? Sposoby na suszenie i mrożenie

Nic tak nie smakuje latem, jak soczyste, słodkie i miękkie czereśnie. Niestety, sezon na nie trwa dosyć krótko: od końca maja do połowy lipca. Na szczęście istnieje wiele sposobów na zachowanie ich smaku do jesieni, a nawet późnej zimy. Najpopularniejszą z nich jest mrożenie, ale czereśnie nie gorzej smakują w postaci suszonej. Takie formy przetwarzania pozwalają zdrowo i bez dodatku cukru zachować ich wszystkie składniki odżywcze.

Czereśnie – zawartość odżywcza

Czereśnie praktycznie w większości składają się z wody, dzięki czemu stanowią nawadniającą przekąskę na upalne dni. Owoce te są bogate w potas i witaminy z grupy B (głównie witaminę B5), witaminę A i C. Ponadto czereśnie zawierają przeciwutleniacze, które zwalczają wolne rodniki. Ciekawostką może być fakt, że czereśnie zawierają także mnóstwo jodu, który jest konieczny do prawidłowej pracy tarczycy. W tych drobnych, czerwonych owocach znajdziemy również żelazo i wapń.

Sposoby na zachowanie smaku czereśni

Mrożenie

Najprostszym sposobem na zachowanie owoców jest ich zamrożenie. Nie pozbawia to czereśni składników odżywczych, nie wymaga także dodatku cukru ani innych słodzików. Czereśnie w każdej chwili można rozmrozić i dodać np. do koktajlu lub ciasta.

Aby zamrozić czereśnie, umyj, osusz i usuń z nich pestki i szypułki. Następnie ułóż je na szerokiej blasze lub arkuszu i włóż poziomo do zamrażarki. Gdy będą już schłodzone, możesz przesypać je do oddzielnego woreczka, tak by można było wygodniej je przechowywać.

Suszenie

Suszone czereśnie to zdrowa, niskokaloryczna przekąska, którą można spożywać osobno lub dodać np. do musli lub płatków owsianych. Jest niezwykle prosta w przygotowaniu, dzięki czemu może ją wykonać praktycznie każdy.

Aby ususzyć czereśnie, wystarczy je umyć i oczyścić z pestek. Następnie należy rozgrzać piekarnik do 60℃. Gdy piekarnik będzie nagrzany, wyłożyć owoce na papierze do pieczenia. Piec przez minimum sześć godzin, aż owoce będą całkowicie suche. Owoce przechowywać w plastikowej torebce w chłodnym i ciemnym miejscu, do 12 miesięcy.

A dodatkowo: przepis na domowy dżem z czereśni

Popularną metodą przetwarzania czereśni jest zrobienie z nich smakowitego dżemu. Ważne, aby nie dodawać zbyt dużej ilości cukru, który znaczne zwiększy ich wartość kaloryczną. Wystarczą za to aromatyczne przyprawy: cynamon i kardamon.

Składniki:

1,5 kg czereśni

cynamon

kardamon

sól

sok z 1,5 cytryny

Sposób przygotowania:

Czereśnie umyj, usuń pestki i szypułki. Oddziel połowę owoców i zblenduj na gładką masę. Przełóż wszystkie czereśnie do garnka dodając sok z cytryny.

Dopraw szczyptą soli, kardamonu i cynamonu. Gotuj przez około 30 minut na wolnym ogniu, mieszając często. Gdy nieco przestygną, umieść w dużym słoiku. Gotową masę możesz użyć do naleśników, na kanapki lub jako dodatek do deseru. Słoik możesz też zachować na zimę, zamykając szczelnie i pasteryzując przez ok. 20 minut.

