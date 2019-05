Ile kalorii mają czereśnie? Czy można jeść je na diecie?

Czereśnie to doskonałe źródło wielu składników odżywczych, w tym potasu, który reguluje ciśnienie krwi. Witaminy A i C (silne przeciwutleniacze) działają oczyszczająco. W owocach tych znajdziemy także wapń, żelazo, jod, witaminę B5.

Im ciemniejsze czereśnie, tym więcej w nich antyoksydantów – związków niwelujących wolne rodniki, odpowiedzialne za uszkodzenia komórkowe i szybsze starzenie się.

Ile kalorii mają czereśnie?

W 100g czereśni znajdziemy 50 kalorii. Czy to dużo? Z pewnością znajdziemy sezonowe owoce, które mają zdecydowanie mniej kalorii, jak np. arbuz czy maliny. Na szczęście czereśni na ogół nie spożywamy z żadnymi kalorycznymi dodatkami, jak śmietana czy cukier, a same w sobie są niezwykle sycące, więc nie powinniśmy nadmiernie się nimi przejadać.

Warto wiedzieć, że czereśnie mają niski indeks glikemiczny, a to oznacza, że nie powodują skoków poziomu cukru we krwi i bez obaw mogą po nie sięgać diabetycy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w okresie letnim zajadać się czereśniami i korzystać z ich prozdrowotnych właściwości, nie zawracając sobie głowy figurą.

