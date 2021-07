Skarby polskiej spiżarni: Tradycyjny przepis na ogórki kiszone

Kiszenie jest jedną z najstarszych metod konserwowania żywności. Kiedy trwa sezon letni, warto pomyśleć o przygotowaniu kiszonych ogórków. Pierwsze przetwory będą gotowe po ok. dwóch tygodniach, kolejne można z powodzeniem przechować do zimy – i cieszyć się ich smakiem przez cały rok.

Przygotowanie kiszonych ogórków jest niezwykle proste. Chociaż może się wydawać, że najlepsze receptury znają tylko nasze babcie, w rzeczywistości tradycyjny przepis zakłada jedynie podstawowe składniki i niewielki nakład pracy.

Przepis na ogórki kiszone

Składniki:

2 kg ogórków

Zalewa: 1 łyżka soli na 0,5 litra wody

Dodatkowo do słoików wkładamy:

liść wiśni

ząbek czosnku

kawałek korzenia chrzanu

kwiatostan kopru

Sposób przygotowania:

Umyj ogórki i pozostaw je do wyschnięcia. Zagotuj i ostudź zalewę. Na dnie słoika ułóż 2/3 wszystkich dodatków. Wykładaj ciasno osuszone ogórki do słoika. Na wierzch ułóż pozostałą 1/3 dodatków. Zalej wszystko ostudzoną zalewą. Zakręć słoiki i odstaw na ok. 2 tygodnie. Po tym czasie ogórki nadają się do spożycia.

Dodatkowe informacje:

wybieraj ogórki bez otarć i zadrapań;

układaj ogórki ciasno w słoiku

pokryj zalewą wszystkie ogórki

używaj tylko wyparzonych słoików

Jak wyparzyć słoiki do ogórków?

Zalej słoiki wrzątkiem i pozostaw na kilka minut. Możesz też włożyć je na ok. 15 min do piekarnika nagrzanego do 140℃. Pamiętaj, by słoiki nie miały obtłuczeń i zadrapań, a nakrętki nie były wyszczerbione.

Kiszone ogórki – zalety

Największą zaletą kiszonych ogórków jest to, że można je jeść przez cały rok. Po kiszonki najchętniej sięgamy jesienią i zimową, ponieważ wierzymy, że wspierają układ odpornościowy. Jednak kiszone ogórki możemy (i powinniśmy!) jeść także wiosną i latem.

Zawierają mnóstwo wody, więc gaszą pragnienie. Ich kwaśny smak pomaga się za to uporać z apetytem na słodycze.



Znajdziemy w nich mnóstwo witamin (witaminy z grupy B, ale także witaminę C, K, E, A), magnez, fosfor i potas.



Przyspieszają przemianę materii i ułatwiają wypróżnianie.



Zapobiegają infekcjom i wspomagają układ odpornościowy dzięki dużej zawartości witaminy C.

Zwiększają produkcję soków żołądkowych, ale powinny na nie uważać osoby zmagające się ze zgagą.

Poprawiają stan skóry, włosów i paznokci.

Świetnie sprawdzają się w trakcie antybiotykoterapii, ponieważ wspierają wzrost dobrej flory jelitowej. Jak wszystkie inne kiszonki, także ogórki zawierają cenny kwas mlekowy, który ma cudowne właściwości prozdrowotne.



Sprzyjają regulacji ciśnienia krwi.

