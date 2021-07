Sezam – właściwości zdrowotne, które potwierdza nauka

Sezam to jedna z najstarszych roślin uprawnych na świecie, ceniona za swoje nasiona oleiste od co najmniej 5000 lat. Niektóre osoby sugerują, że olej sezamowy poza kuchnią powinien znaleźć się także... w domowej apteczce. Wszystko za sprawą swoich wyjątkowych właściwości zdrowotnych, z których wiele zostało potwierdzone naukowo.

Korzyści zdrowotne płynące ze spożywania sezamu

Ziarna sezamu pomocne przy cukrzycy



Badanie opublikowane w Clinical Journal of Nutrition wykazało, że olej sezamowy poprawił skuteczność doustnego leku przeciwcukrzycowego glibenklamidu u pacjentów z cukrzycą typu 2. Inne badanie opublikowane w Journal of Medicinal Foods wykazało, że zastąpienie oleju sezamowego jako jedynego oleju jadalnego obniża ciśnienie krwi i poziom glukozy u diabetyków z nadciśnieniem.





Sezam na... wysokie ciśnienie krwi?



Badanie opublikowane w 2006 r. w Yale Journal of Biological Medicine wykazało, że olej sezamowy ma korzystny wpływ na pacjentów z nadciśnieniem tętniczym stosujących leki moczopędne lub beta-blokery. Zastąpienie wszystkich olejów dietetycznych olejem sezamowym obniżyło skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi do wymaganej normy.



Sezam a higiena jamy ustnej



Olej sezamowy od wieków jest używany w tradycyjnej medycynie indyjskiej do... profilaktyki zdrowia zębów. Mówi się, że płukanie ust olejem z sezamu zapobiega próchnicy, halitozie, krwawieniu dziąseł, suchości gardła oraz wzmacnia zęby, dziąsła i szczękę. Badania kliniczne potwierdzają jego korzystne dla jamy ustnej właściwości.



Sezamol a miażdżyca



W badaniach naukowych wykazano, że przeciwutleniacz znajdujący się w nasionach sezamu, znany jako sezamol przyczynia się do poprawy zdrowia sercowo-naczyniowego. Jak wykazało badanie z 2006 roku, olej sezamowy zapobiega powstawaniu zmian miażdżycowych u myszy karmionych dietą miażdżycogenną.

To nie wszystko. Olej sezamowy nadaje się także do masażu niemowląt, zmniejsza uszkodzenia oksydacyjne wywołane przez antybiotyk, a zawarty w nasionach sezamol ligniny sezamowej ma działanie podobne do antydepresyjnego, choć jego korzyści nie zostały zbadane u ludzi.

Olej sezamowy – zdrowy tłuszcz w diecie

Olej sezamowy jest popularnym składnikiem kuchni azjatyckiej i bliskowschodniej. Istnieje kilka odmian tego oleju, z których każda ma nieco inny smak i aromat. Nierafinowany (o jasnym kolorze) nadaje się do gotowania na niskim lub średnim ogniu. Rafinowany olej sezamowy, który jest bardziej przetworzony, ma neutralny smak i najlepiej nadaje się do smażenia w głębokim tłuszczu lub z mieszaniem. Prażony olej sezamowy ma ciemnobrązowy kolor i delikatny smak, dzięki czemu najlepiej nadaje się do dressingów i marynat.

