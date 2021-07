7 produktów spożywczych, które są zdrowsze niż zakładamy. Ta lista cię zaskoczy

Istnieją produkty spożywcze, które bez wątpienia znalazłyby się na „czarnej liście” żywności. Tyczy się to oczywiście dużej zawartości cukru, tłuszczów nasyconych lub wysokiej kaloryczności. Jednak wokół wielu z nich narosły już swoiste mity.

W rzeczywistości wiele z tych produktów może stanowić część zdrowej, zdrowej diety, o ile są spożywane z umiarem. Ważną informacją są również ich składy – ponieważ nie zawsze to, co uchodzi za „złe” jest takie w każdym wydaniu, a to, co za „dobre”, przynosi oczekiwane korzyści.

Produkty spożywcze uważane za niezdrowe – które w rzeczywistości nie są „takie złe”

Zebraliśmy listę produktów, które w zależności od swojego składu lub sposobu przygotowania mogą być częścią zdrowej, zbilansowanej diety. Czy będziesz zdziwiony pozycjami, jakie się tu znajdują?

Czerwone mięso



Czerwone mięso z pewnością nie jest najzdrowszym typem żywności i należy ograniczyć jego konsumpcję. Jednak nie uważa się, że należy je całkowicie wykluczyć z diety, o ile nie jesteś na diecie roślinnej. Chociaż czerwone mięso wiąże się z ryzykiem choroby wieńcowej, badanie z 2012 r. wykazało, że wiele zależy od ilości sodu i sposobu przetwarzania. Poza tym jest ono źródłem białka, żelaza i witaminy B12.



Masło orzechowe



Masło orzechowe może poszczycić się co najmniej 90-procentową zawartością orzechów. Mimo że jest dość kaloryczne, nie należy go unikać, a jedynie zważać na skład. Wiele marek dodaje do masła orzechowego mnóstwo uwodornionych olejów i cukrów, co faktycznie obniża jego jakość odżywczą. Jak wskazują dietetycy, kluczem do sukcesu jest zakup naturalnego masła orzechowego, wykonanego wyłącznie z orzeszków ziemnych i soli.





Chleb pszenny



Typowy biały chleb ze sklepu spożywczego faktycznie tak naprawdę nie ma żadnych wartości odżywczych. Proces jego wytwarzania obejmuje białą mąkę, która wykorzystuje tylko bielmo pszenicy. Jednak domowy chleb pszenny może być o wiele zdrowszym rozwiązaniem. W ten sposób możesz kontrolować składniki i nie musisz się martwić o dodatki, które używa się przemysłowo do wydłużania okresu przydatności do spożycia.



Pizza



Kojarzy się z pustymi kaloriami i dużą ilością tłuszczu. Ale nie wszystkie pizze są sobie równe. Wystarczy, że zrobisz własną pizzę na cienkim cieście, z dużą ilością warzyw, przypraw i niskotłuszczowego sera. W takim wydaniu może dostarczyć witamin i minerałów, oraz nasycić bez zbytniego obciążania układu trawiennego.





Ziemniaki



"Skrobiowy zapychacz", "niepotrzebne węglowodany" – mówią o nich niektórzy, jednak zapominają o całej liście zalet płynących z obecności ziemniaków w diecie. To jedne z najtańszych produktów zawierających szereg składników odżywczych. Białe ziemniaki zawierają witaminy z grupy B, potas, kwas foliowy, magnez i witaminę C, a także solidną dawkę błonnika na porcję. Trzymaj się pieczonej i gotowanej wersji, rzadziej stawiając na smażone.



Popcorn



Popcorn to przekąska o wysokiej zawartości błonnika, której zła reputacja często wynika z dużej ilości soli, a nie samego ziarna. Popcorn jest mniej kaloryczny niż wiele rodzajów chipsów, co czyni go lepszym wyborem na przekąskę. Tym razem także warto uprażyć go w domu, zamiast kupić gotową paczkę.



Czekolada



O ile wybierzesz gorzką, zjesz naprawdę wartościowy produkt spożywczy. Gorzka czekolada jest bogata w polifenole, ma właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne, które usuwają wywołujące choroby wolne rodniki. Zaleca się, by czekolada miała ponad 70 procent kakao, aby dawała najlepsze korzyści odżywcze.Czytaj też:

7 niedrogich pokarmów, które mają wysoką zawartość składników odżywczychCzytaj też:

Co według dietetyka powinna jeść kobieta w ciąży?