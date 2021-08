Czarna porzeczka jednym z najzdrowszych owoców. Ma więcej witaminy C niż cytryna

Czarna porzeczka to owoc, który ma wiele wartości odżywczych. Jest dobrym źródłem witaminy C, witaminy A czy flawonoidów, dzięki czemu podnosi odporność organizmu oraz chroni go przed działaniem wirusów i bakterii. Na co pomaga ten owoc i jak można go wykorzystać?

Czym jest czarna porzeczka?

Czarna porzeczka to krzew, który należy do rodziny agrestowatych. Rodzi drobne ciemne owoce, które wyglądem przypominają jagody, ale mają inną skórkę – twardszą i bardziej błyszczącą. Jest to skarbnica wartości odżywczych uważana za jeden z najzdrowszych owoców.

Wartości owocu

Czarna porzeczka zawiera:

witaminę A

witaminę C

witaminę E



witaminy z grupy B

flawonoidy

fosfor

wapń

magnez

potas

Właściwości prozdrowotne

Czarna porzeczka to bogate źródło witaminy C. 100 g owoców spełnia dzienne zapotrzebowanie na tę witaminę aż w 260 procentach! Dzięki temu nie tylko znakomicie poprawia odporność, ale również zwalcza wolne rodniki.

Oprócz tego owoc ten wspomaga pracę układu sercowo-naczyniowego, zapobiegając chorobom serca. Wzmacnia też pracę komórek nerwowych i reguluje właściwą pracę układu nerwowego.

Na zdrowie!

Bogactwo witaminy C stymuluje do pracy układ immunologiczny. Dzięki temu owoc ten pomaga zapobiegać infekcjom i wzmacnia barierę ochronną organizmu.

Działa także antyoksydacyjnie, nie dopuszczając do powstawania uszkodzeń na poziomie komórkowym, które mogłyby zostać dokonane przez wolne rodniki. To sprawia, że czarna porzeczka uznawana jest za jeden z owoców, które najskuteczniej chronią przed rozwojem chorób nowotworowych.

Na pracę serca

Czarna porzeczka jest dobrym źródłem potasu, który wzmacnia serce. Warunkuje jego prawidłową pracę, chroni przed tachykardią, rozwojem chorób cywilizacyjnych takich jak miażdżyca i chorób sercowo-naczyniowych. Pomaga też regulować ciśnienie krwi i zapobiegać nadciśnieniu tętniczemu.

Na koncentrację

Owoc ten zawiera także dużo witamin z grupy B, które stymulują do pracy układ nerwowy. Dzięki temu wzmacniają pracę komórek, przewodzenie impulsów pamięć i koncentrację. Witaminy z grupy B oraz magnez poprawiają także zdolność przyswajania wiedzy i sprawiają, że jesteśmy bardziej błyskotliwi, lotni i szybciej kojarzymy fakty.

Oprócz tego regulują prawidłowy sen, ułatwiają regenerację organizmu i pomagają zwalczyć bezsenność. Magnez pozwala także opanować stres i zmniejszyć negatywne skutki, jakie może wyrządzić w organizmie.

Liście na infekcje układu moczowego

Nie każdy wie, ale liście krzewu są w medycynie ludowej wykorzystywane do leczenia infekcji pęcherza moczowego. Zawierają fitoncydy, które działają przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo, dlatego mogą zwalczyć stany zapalne dróg moczowych.

Na ukąszenia

Liście czarnej porzeczki stosuje się również jako naturalny i w pełni bezpieczny środek łagodzenia świądu pojawiającego się po ukąszeniu owadów. Pozwalają również zmniejszyć zaczerwienienie skóry i prawdopodobieństwo rozwoju reakcji alergicznej. Aby z nich skorzystać wystarczy zerwać je z krzaka, rozgnieść widelcem i przyłożyć do miejsca ukąszenia.

Jak wykorzystać owoce?

Czarna porzeczka najczęściej wykorzystywana jest do przygotowywania soków, kompotów, dżemów, konfitur czy nalewek. Warto zebrać owoce w ogrodzie lub udać się na targ i przygotować domowe przetwory, by zimą cieszyć się smakiem lata.

Owoc ten stanowi też świetny dodatek do wszelkich deserów: lodów, gofrów, naleśników, ciast, tart czy babeczek. Ze względu na swój charakterystyczny kwaskowaty smak dobrze przełamuje słodycz, dlatego chętnie dodaje się go do tortów zawierających słodkie kremy.