Białko i błonnik – cudowna kombinacja, która wspomaga odchudzanie. W jaki sposób?

Będąc na diecie w pierwszej kolejności ograniczamy zazwyczaj węglowodany i tłuszcze. Odstawiamy słone przekąski, fast-foody, gazowane napoje i słodycze. Jednak nikt nie mówi: spożywaj mniej błonnika – i mało kto powie to o białku.

Sekret tych dwóch składników odżywczych polega na tym, że pomagają one dłużej czuć się sytym. To doprowadza do zmniejszenia spożycia kalorii i zapewnia efekty w diecie.

Błonnik – podstawa odchudzania

Chociaż błonnik nie jest trawiony, odgrywa ważną rolę poza promowaniem regularnych wypróżnień. Jednym z nich jest utrzymywanie sytości. Błonnik zajmuje dużo miejsca w żołądku, nie dostarczając przy tym żadnych kalorii, co może pomóc Ci poczuć się pełniejszym przy mniejszej ilości jedzenia. Rodzaj błonnika zwany błonnikiem rozpuszczalnym również pochłania dużo płynów i tworzy substancję podobną do żelu, która sprawia, że czujesz się pełniejszy. Błonnik rozpuszczalny spowalnia również proces trawienia, dzięki czemu masz bardziej równomierne i trwałe uwalnianie energii w ciągu kilku godzin po posiłku.

Błonnik znajduje się w produktach zbożowych (m.in. płatki, otręby, pieczywo razowe i pełnoziarniste), owocach o niskim indeksie glikemicznym, niskoglikemicznych warzywach nieskrobiowych, czy roślinach strączkowych.

Białko – mięśnie zamiast tłuszczu

Według artykułu opublikowanego w numerze „American Journal of Clinical Nutrition” z maja 2008 r. białko sprzyja poczuciu sytości w większym stopniu niż węglowodany i tłuszcze. Ponadto białko zwiększa termogenezę, czyli produkcję ciepła przez organizm. Innymi słowy, białko przyspiesza metabolizm. Ponieważ białko pomaga utrzymać masę mięśniową, dodanie go do diety zapewnia, że tracona waga to nie mięśnie, a tłuszcz.

Skąd pozyskiwać pełnowartościowe białko? Przede wszystkim znajduje się ono w pokarmach zwierzęcych, takich jak mięso, drób, jaja, ryby, owoce morza i produkty mleczne. Jeśli chodzi o produkty roślinne, wyróżnić tu można tofu, tempeh, rośliny strączkowe.

Co z węglowodanami?

Do porcji białka i błonnika eksperci zalecają dodać węglowodany o niskim indeksie glikemicznym. Są one trawione wolniej i mogą pomóc w utrzymaniu bardziej równomiernego poziomu cukru we krwi, aby zapobiec atakowi głodu. Węglowodany o niskim indeksie glikemicznym znajdują się w nieskrobiowych warzywach, owocach, słodkich ziemniakach, babce, jukce i bezcukrowych produktach mlecznych.

