Jak jedzenie migdałów wpływa na organizm?

Migdały to jedne z najpopularniejszych orzechów. Mogą stanowić przekąskę samą w sobie, ale też są doskonałym dodatkiem do ciast, deserów, pralinek czy sałatek. Migdały są również używane do produkcji mleka migdałowego, oleju, masła, mąki lub pasty - znanej również jako marcepan. Orzechy te są bardzo odżywcze i bogate w zdrowe tłuszcze, przeciwutleniacze, witaminy i minerały.

Wpływ migdałów na organizm

1. Poprawiają zdrowie serca

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Penn State opublikowane przez The Journal of Nutrition, wykazało, że wybór migdałów jako przekąski w porównaniu z przekąską o wysokiej zawartości węglowodanów może być korzystny dla „dobrego” cholesterolu HDL w twoim ciele. Inny przegląd 18 badań wykazał, że jedzenie migdałów powoduje znaczne obniżenie całkowitego i „złego” cholesterolu LDL i trójglicerydów, bez negatywnego wpływu na cholesterol HDL. Ponieważ cholesterol jest powiązany z ryzykiem chorób serce, orzechy te są bardzo zdrową przekąską, która korzystnie wpływa na serce.

2. Poprawiają stan skóry

To może się wydawać dziwne, ale jedzenie migdałów faktycznie jest powiązane z mniejszą ilością zmarszczek. Badania na kobietach po menopauzie wykazały, że spożywanie dwóch porcji migdałów dziennie (ok. 60 g) może pomóc zmniejszyć zmarszczki i pigmentację skóry. Nasilenie zmarszczek zmniejszyło się o 16%, a ogólna intensywność pigmentu twarzy zmniejszyła się o 20%. Za te efekty odpowiada głównie witamina E i oraz niacyna.

3. Korzystnie wpływają na metabolizm

Ponieważ migdały wypełnione są błonnikiem, a dodatkowo mają mało węglowodanów, są niskokaloryczną przekąską pomagającą utrzymać szczupłą sylwetkę. Migdały zawierają też dużo zdrowych tłuszczów, błonnika, białka, magnezu i witaminy E. Wzmagają one uczucie sytości bez efektu przeciążenia żołądka. Takim przekąskom mówimy zdecydowane tak!

