Soczewica dobrym pomysłem na... śniadanie? Rozgrzewa i syci

Soczewica to roślina strączkowa bogata w witaminy z grupy B, potas i szereg innych minerałów. Dzięki temu doskonale wzmacnia pracę mózgu i serca, stymuluje do pracy układ immunologiczny, a dodatkowo zawiera niewiele kalorii, więc pomaga schudnąć. Co warto wiedzieć o soczewicy i jak wykorzystać ją w kuchni, by przyswoić jej dobroczynne właściwości?

Czym jest soczewica?

Soczewica to roślina strączkowa, która jest źródłem dobrze przyswajalnego białka. Dzięki temu może zastąpić mięso w diecie, tak też zresztą często jest wykorzystywana.

Soczewicę uprawia się na całym świecie, ponieważ nie ma ona wielkich wymagań co do gleby i dobrze radzi sobie w klimacie kontynentalnym. W naszym kraju uprawia się ją we wschodnich regionach, tam, gdzie gleba ma umiarkowaną wilgotność.

Rodzaje strączków

Istnieje kilkanaście odmian soczewicy. Największą popularnością cieszą się odmiany:

czerwona

czarna

brązowa

żółta

zielona

Wartości odżywcze

Soczewica zawiera:

witaminy z grupy B

witaminę C

foliany

potas

magnez

żelazo



wapń

cynk

fosfor

niacynę

kwas pantotenowy

błonnik

węglowodany

Właściwości zdrowotne

Soczewica jest skarbnicą potasu, przez co znakomicie wzmacnia pracę serca i układu sercowo-naczyniowego. Oprócz tego zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, zapobiega nadciśnieniu tętniczemu i miażdżycy.

Zawiera dużo witamin z grupy B i folianów, dlatego poleca się ją kobietom w ciąży, które powinny zadbać o podać kwasu foliowego. Oprócz tego witaminy z grupy B wspomagają pracę mózgu, poprawiając koncentrację i pamięć.

Warzywo to poleca się także osobom, które chcą zadbać o pracę jelit. Rośliny strączkowe wspomagają trawienie, przyspieszają procesy przemiany materii i pomagają zachować dobre samopoczucie.

Zalety rośliny

Soczewica pomaga:

utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi

unormować gospodarkę lipidową w organizmie, a więc dba o prawidłowy poziom cholesterolu

zapobiec chorobom cywilizacyjnym

unormować poziom żelaza

wspomóc pracę układu immunologicznego

wspomóc procesy odchudzania

Zamiast mięsa

Soczewicę wykorzystuje się głównie jako zamiennik mięsa. Rzeczywiście, zawiera sporo białka – w 100 gramach soczewicy znajduje się 9 g białka. Nie jest to jednak ilość, która może zastąpić mięso w diecie. Mięso ma dużo więcej białka (np. drób powyżej 25 g/100 g rośliny), dlatego nie należy samą soczewicą zastępować mięso. Wybierając to warzywo, warto sięgać także po produkty, które będą stanowiły dodatkowe źródło białka.

Na pracę serca

Soczewica zawiera dużo potasu, dlatego pozwala zapobiec chorobom sercowo-naczyniowym oraz chorobom cywilizacyjnym. Ogranicza poziom cholesterolu, dzięki czemu ułatwia jego wydalanie z organizmu i zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy. Dodatkowo pomaga unormować ciśnienie krwi i zapobiega nadciśnieniu tętniczemu.

Dla kobiet w ciąży

Kobiety planujące ciążę powinny wzbogacić dietę o produkty zawierające kwas foliowy. Jest on niezbędny, by zapobiec wystąpieniu wady cewy nerwowej u dziecka. Najczęściej dochodzi do jej powstania w pierwszych tygodniach ciąży, gdy kobieta często nie ma świadomości, że spodziewa się dziecka. Dlatego oprócz suplementacji kwasu foliowego przepisanego przez ginekologa, warto włączyć do codziennej diety rośliny strączkowe, m.in. soczewicę, które dostarczają dużo folianów.

Jak wykorzystać warzywo?

Soczewicę można przygotowywać na wiele sposobów. Można z niej przyrządzić zupy, sosy z kaszą, sałatki, kotlety. Poleca się ją również na śniadania do przygotowywania past oraz do robienia wegańskiej jajecznicy. Takie śniadanie pozwala rozgrzać, nasycić i dostarczyć organizmowi białka. Dzięki zawartości błonnika na długo zapewnia uczucie sytości, wspiera procesy przemiany materii i metabolizm. Pomaga to zapobiec podjadaniu między posiłkami i zmniejsza chęć sięgnięcia po słodką przekąskę.

Czytaj też:

Jedzenie na... zapłodnienie? Dieta ma większy wpływ na płodność niż sądzimy