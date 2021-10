Gofry jaglane – zdrowe i chrupiące śniadanie dla całej rodziny

Gofry jaglane to alternatywa dla tradycyjnych gofrów, które zawierają dużo cukru, tłuszczu i mąki pszennej. Gofry z kaszy lub mąki jaglanej pomagają zmniejszyć udział białej mąki i dostarczyć więcej składników odżywczych. Są wersją fit tradycyjnych gofrów, a jednocześnie niemal nie różnią się smakiem – wciąż są pyszne i chrupiące!

Czym są gofry jaglane?

Gofry jaglane to gofry wykonane z mąki jaglanej lub ugotowanej i zblendowanej kaszy jaglanej. Mogą stanowić smaczne śniadanie lub podwieczorek dla dzieci, który dostarcza im wiele witamin z grupy B i mikroelementów. Przygotowując je, warto sięgnąć po mleko roślinne, które także jest dobrym źródłem witamin z grupy B, a dodatkowo wapnia.

Wartości odżywcze

Kasza jaglana ceniona jest za swoje walory przeciwwirusowe. Osusza organizm, dlatego wspomaga go w walce z przeziębieniem i katarem. Dodatkowo działa przeciwbakteryjnie i wzmacniająco na układ immunologiczny. Dostarcza przy tym wiele składników odżywczych m.in. żelaza, cynku, miedzi, krzemu czy magnezu.

Warto wykorzystywać ją jak najczęściej do przygotowywania zdrowych i sycących dań dla całej rodziny. Jej zaletą jest to, że jest delikatna w smaku, dlatego świetnie nadaje się do naleśników, placków czy gofrów.

Przepis: Gofry jaglane Gofry jaglane to smaczne i pyszne śniadanie dla całej rodziny. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 10 godz. Czas gotowania 2 godz. Liczba porcji 5 Liczba kalorii 320 w każdej porcji Składniki 10 dużych łyżek mąki jaglanej

8 łyżek mąki pszennej

150 ml mleka roślinnego (np. owsianego czy migdałowego)

1 jajko

1 łyżka oleju rzepakowego

3/4 łyżki cukru trzcinowego

1 łyżeczka proszku do pieczenia Sposób przygotowania Przygotuj składnikiWymieszaj ze sobą wszystkie suche składniki: mąkę pszenną, jaglaną i proszek do pieczenia. Dodaj też cukier. Dodaj jajkoDo masy dodaj jajko. Wymieszaj. Dodaj olejDodaj olej. Mieszaj, dopóki ciasto nie uzyska gładkiej konsystencji. Możesz też je krótko zmiksować. Rozgrzej gofrownicęCiasto wlewaj łyżkami do mocno rozgrzanej gofrownicy. Piecz aż uzyskasz złoty kolor i chrupiącą skórkę. Gdy gofry będą gotowe, odkładaj je na kratkę w celu wystudzenia. Na talerzu mogą zrobić się „mokre” od tłuszczu. Podawaj z ulubionymi dodatkamiPodawaj ze świeżymi owocami np. z malinami, borówkami, bananem czy jagodami. Możesz polać łyżeczką miodu. Smacznego!

