Cynk – jaki ma wpływ na układ odpornościowy?

Niedobór cynku w organizmie skutkuje osłabieniem odporności oraz prowadzi do pogorszenia samopoczucia. Skutkiem niedoboru cynku jest m.in. częste łapanie infekcji wirusowych, uczucie zmęczenia oraz osłabienie włosów i paznokci. Jak uniknąć niedoboru cynku?

Jak działa cynk na ludzki organizm?

Cynk odgrywa w naszym organizmie wiele ważnych ról. Dzięki niemu dochodzi m.in. do aktywacji ważnych enzymów oraz przyswajania niezbędnych do zachowania dobrego zdrowia witamin. Bez cynku nie mogą przebiegać podstawowe reakcje metaboliczne i kluczowe procesy biologiczne. Do ważnych ról cynku, zaliczamy też m.in.:

wpływ na funkcjonowanie narządów i gruczołów np. trzustki oraz prostaty,



ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym i redukowanie wolnych rodników tlenowych,



dbanie o zdrowie naszego narządu wzroku,



usprawnianie funkcjonowania układu immunologicznego,



obniżanie poziomu złego cholesterolu,



wpływ na zdrowe skóry oraz procesy jej regeneracji,



wpływ na cykl menstruacyjny i prawidłowe funkcjonowanie układu rozrodczego,



przeciwdziałanie schorzeniom gruczołu krokowego,



łagodzenie objawów wielu chorób.

Dzięki odpowiedniemu poziomowi cynku w organizmie prawidłowo funkcjonuje nasz zmysł smaku i zapachu oraz możemy żyć na zwiększonych obrotach i podołać wszystkim obowiązkom.

Niedobór cynku – objawy

Niedobór cynku nie jest zjawiskiem rzadkim, bo pierwiastek ten występuje w produktach spożywczych, które nie zawsze goszczą na naszych talerzach, a jego przyswajanie mogą dodatkowo utrudniać niezdrowe nawyki.

Niedobór cynku objawia się m.in.:

nawracającymi infekcjami, które dotyczą skóry i błon śluzowych,

pogorszeniem kondycji włosów i paznokci,



problemami z pamięcią i koncentracją,



obniżeniem libido,



zmniejszoną odpowiedzią immunologiczną,



obniżeniem poziomu dobrego cholesterolu,



przewlekłym zmęczeniem,



uczuciem suchości w ustach,



utratą smaku i węchu lub zaburzeniami w funkcjonowaniu zmysłu smaku i węchu.

Niedobory cynku w organizmie powodują także pojawienie się mniejszej tolerancji na działanie alkoholu.

Brak cynku w organizmie a funkcjonowanie układu immunologicznego

Niedobory cynku prowadzą do osłabienia odporności organizmu, co objawia się m.in. zwiększoną podatnością na infekcje wirusowe oraz bakteryjne. W szczególności obniżony poziom cynku w organizmie wpływa na mechanizm odpowiedzi immunologicznej, na który składa się zespół różnych reakcji obronnych, aktywowanych po wniknięciu patogenu do ustroju. Odpowiedź immunologiczna obejmuje procesy rozpoznania zagrożenia, jego neutralizację oraz usunięcie z organizmu.

Cynk a odporność

Niedobory cynku w organizmie powodują poważne problemy w funkcjonowaniu naszego układu odpornościowego, które objawiają się częstymi infekcjami. Osoby, u których występuje niedobór cynku, często chorują, choć ich organizm doskonale rozpoznaje patogen i ma zakodowaną informację, w jaki sposób z nim walczyć. Brak cynku w organizmie może być szczególnie niebezpieczny w przypadku osób, które cierpią już z powodu obniżonej odporności; przyczyną osłabienia działania układu odpornościowego mogą być przebyte infekcje, schorzenia przewlekłe, wiek, stan fizjologiczny, a także leczenie z zastosowaniem np. chemio i radioterapii.

Dieta bogata w cynk – sposób na zdrowie i poprawę odporności organizmu

Nasza dieta ma ogromny wpływ na funkcjonowanie układu immunologicznego, dlatego ważne jest, aby codzienne menu było różnorodne i bogate w naturalne, nieprzetworzone produkty spożywcze. Dzięki zdrowej diecie możemy zadbać nie tylko o utrzymanie poziomu cynku w organizmie na prawidłowym poziomie, ale także możemy uniknąć niedoborów innych, kluczowych mikro i makroelementów, bez których nasz organizm nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Warto wiedzieć, że przyswajanie cynku utrudnia częste spożywanie alkoholu, stosowanie diety bogatej w błonnik pokarmowy (produkty bogate w cynk nie powinny być spożywane w połączeniu np. z otrębami, siemieniem lnianym i suplementami z błonnikiem), nadmierne spożycie produktów z wysoką zawartością cukrów prostych (słodycze, napoje gazowane, napoje owocowe), a także łączenie źródeł cynku z produktami lub suplementami, które dostarczają do naszego organizmu miedź i żelazo.

Cynk w diecie – jakie produkty są źródłem cynku?

Cynk znajduje się przede wszystkim w owocach morza, zwłaszcza w małżach i ostrygach, wątrobie cielęcej, naturalnym kakao, czosnku, sezamie, pestkach dyni i nasionach słonecznika, migdałach, kaszy gryczanej oraz w żółtym serze. Mniejsze ilości cynku dostarczają do naszego organizmu płatki owsiane i jajka.

