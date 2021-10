Mąka owsiana pomaga zapobiec biegunce, nadciśnieniu i otyłości

Mąka owsiana to produkt, który nie cieszy się masową popularnością. A niesłusznie, bo zawiera wiele wartości odżywczych, które mogą poprawić kondycję zdrowotną organizmu. Owies wspomaga mikroflorę jelitową, poprawiając trawienie i pracę jelit, a dodatkowo zapobiega chorobom układu pokarmowego. Co warto wiedzieć o mące owsianej i jak ją wykorzystać?

Czym jest mąka owsiana?

Mąka owsiana powstaje z ziaren owsa. Występuje wokół niej trochę kontrowersji, ponieważ przy masowej uprawie owies może być zanieczyszczony innymi ziarnami zbóż. Do produkcji mąki owsianej wykorzystuje się wszystko, włącznie z otrębami, na skutek czego mąka owsiana może zawierać śladowe ilości glutenu. To sprawia, że osoby chore na celiakię powinny ostrożnie stosować ten produkt.

Wartości odżywcze

Mąka owsiana zawiera:

witaminy z grupy B



magnez

fosfor

selen

żelazo

miedź

mangan

błonnik

kwas oleinowy

Właściwości zdrowotne

Mąka owsiana zawiera dużo błonnika, dlatego korzystnie wpływa na pracę jelit. Usprawnia metabolizm i przyspiesza przemianę materii. Mimo że ma sporo kalorii (379 w 100 g) dzięki błonnikowi pomaga utrzymać prawidłową wagę.

Zaletą mąki z owsa jest duża zawartość witamin i mikroelementów. To sprawia, że produkty i wypieki na bazie tej mąki są zdrowsze niż w przypadku mąki pszennej. Pozytywnie wpływają na pracę układu nerwowego, pomagają zregenerować komórki. Oprócz tego poprawiają też pracę serca, układu krążenia, regulują ciśnienie krwi czy gospodarkę lipidową.

Owies na zdrowie

Ziarna owsa zawierają jednonienasycone kwasy tłuszczowe, które pozytywnie wpływają na pracę całego organizmu. Kwas oleinowy bierze udział w szeregu procesów zachodzących zarówno w układzie nerwowym, jak i pokarmowym.

Dostarcza organizmowi witaminy E, która chroni organizm przed przedwczesnym starzeniem się oraz działaniem wolnych rodników. Dzięki temu działa antynowotworowo i jest naturalną profilaktyką chorób o podłożu cywilizacyjnym.

Na pracę serca

Dzięki zawartości kwasów tłuszczowych, a także pierwiastków, mąka owsiana wspiera także układu sercowo-naczyniowy. Kwasy pomagają unormować gospodarkę lipidową w organizmie, co przekłada się na mniejsze ryzyko wzrostu poziomu cholesterolu.

Przekłada się to także na spadek ryzyka wystąpienia miażdżycy, choroby cywilizacyjnej, która jest skutkiem zaburzonej gospodarki tłuszczowej w organizmie. Zbyt duża ilość złego cholesterolu w organizmie może doprowadzić do odkładania się w tętnicach tzw. blaszki miażdżycowej, która powoduje niedrożność ich, a w konsekwencji miażdżycę.

Na odporność

Owies poprawia skład mikroflory jelitowej, dzięki czemu usprawnia procesy trawienne. Wspomaga naturalną barierę jelit, dzięki czemu mocniej ona chroni się przed działaniem szkodliwych bakterii o charakterze chorobotwórczym. Przyczynia się to do poprawienia pracy układu immunologicznego i do wzrostu produkcji komórek odpornościowych.

Przeciw podjadaniu

Produkty owsiane, nie tylko mąka, ale także płatki, pozwalają przygotować dania, które sycą na długo. Dzięki temu zapobiegają podjadaniu między posiłkami i zmniejszają chęć sięgnięcia po coś słodkiego w sytuacji, gdy dopada nas nagły głód. Jej zaletą jest też to, że normuje poziom glukozy we krwi, nie powodując nagłych wzrostów. Duża dawka błonnika pozwala stopniowo dostarczać energię, co sprzyja zachowaniu szczupłej sylwetki.

Jak wykorzystać?

Mąkę owsianą można wykorzystać do przygotowania domowych wypieków, np. chleba, bułek, naleśników, placków. Aby wypieki dobrze urosły należy ją jednak wymieszać z innym rodzajem mąki np. z mąką pszenną pełnoziarnistą albo mąką kokosową.

