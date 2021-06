Jaki poziom cholesterolu jest odpowiedni dla wieku?

Zazwyczaj o cholesterolu myśli się w negatywny sposób, jednak występują jego dwa rodzaje: LDL, czyli „zły cholesterol” oraz HDL, czyli „dobry cholesterol”. Dodatkowo mierzy się jeszcze cholesterol całkowity w organizmie. Jego właściwe poziomy różnią się w zależności od wieku, wagi i płci. Z biegiem czasu organizm człowieka ma tendencję do wytwarzania większej ilości cholesterolu. Dorośli powinni regularnie sprawdzać poziom cholesterolu, najlepiej co około 4 do 6 lat.

Zalecane poziomy cholesterolu

Jak podaje znany medyczny serwis Medical News Today, normy cholesterolu kształtują się następująco:

Poziom cholesterolu dla dorosłych

Za właściwy poziom cholesterolu dla dorosłych uważany jest poziom poniżej 200 miligramów na decylitr (mg/dl). Odczyt między 200 a 239 mg/dl jest granicznie wysoki, a odczyt 240 mg/dl i więcej jest uważany za wysoki.

Poziom cholesterolu LDL powinien być niższy niż 100 mg/dl. Poziomy od 100 do 129 mg/dl są dopuszczalne dla osób bez problemów zdrowotnych, ale mogą być bardziej niepokojące dla osób z chorobami serca lub czynnikami ryzyka chorób serca. Odczyt 130 do 159 mg/dl jest na granicy wysokiego, a 160 do 189 mg/dl jest wysoki. Odczyt 190 mg/dl lub wyższy jest uważany za bardzo wysoki.

Poziomy HDL powinny być utrzymywane na wyższym poziomie. Optymalny odczyt dla poziomów HDL wynosi 60 mg/dl lub więcej. Odczyt poniżej 40 mg/dl jest uważany za główny czynnik ryzyka chorób serca. Odczyt od 41 mg/dL do 59 mg/dL jest uważany za graniczny niski.

Poziom cholesterolu LDL u dzieci

Dopuszczalne poziomy cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL u dzieci są różne. Zakres całkowitego cholesterolu dla dziecka wynosi mniej niż 170 mg/dl. Graniczny wysoki poziom cholesterolu całkowitego dla dziecka waha się od 170 do 199 mg/dl. Odczyt całkowitego cholesterolu powyżej 200 u dziecka jest zbyt wysoki.

Poziom cholesterolu LDL u dziecka również powinien być niższy niż u osoby dorosłej. Optymalny zakres cholesterolu LDL dla dziecka wynosi mniej niż 110 mg/dl. Poziom graniczny wynosi od 110 do 129 mg/dL, podczas gdy wysoki to ponad 130 mg/dL.

