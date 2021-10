Sok z jagód na zatrucia i biegunkę. Ma też jedną zaskakującą cechę

Sok z jagód jest znanym w medycynie ludowej lekarstwem na dolegliwości żołądkowe. Ma właściwości odkażające i usuwające z organizmu wszystkie toksyczne substancje. Ale oprócz tego wspomaga również inne procesy w organizmie, dlatego warto dowiedzieć się o nim czegoś więcej.

Jagody w diecie

Jagody zaliczane są do tzw. superfoods, owoców, które mają wiele właściwości odżywczych, dostarczają witamin i mikroelementów. Zawierają między innymi witaminy A, C, PP oraz witaminy z grupy B. Oprócz tego są źródłem cynku, selenu, manganu i miedzi.

Jagody są owocami bogatymi w przeciwutleniacze i antyoksydanty, które wspomagają usuwanie z organizmu wolnych rodników i toksyn. Dzięki temu zapobiegają rozwojowi chorób cywilizacyjnych i nowotworowych.

Właściwości zdrowotne

Jagody stosuje się przede wszystkim na zatrucia pokarmowe i biegunkę. Pomagają usunąć z organizmu toksyny, działają łagodząco na żołądek, uszczelniając jego błony śluzowe. Oprócz tego wpływają dobrze także na pracę układu moczowego, zapobiegając infekcjom pęcherza.

Jagody ceni się również za ich właściwości redukujące cholesterol. Pomagają usunąć z organizmu szkodliwe frakcje cholesterolu, dzięki czemu zapobiegają odkładaniu się ich w organizmie. To wpływa pozytywnie na gospodarkę tłuszczową.

Sok na zdrowie

Sok z jagód korzystnie wpływa na wiele procesów zachodzących w ciele. Pomaga zachować równowagę w gospodarce wodnej, wspiera układ trawienny, pomaga usunąć toksyny. Oprócz tego ma silne działanie odtruwające i oczyszczające organizm z toksyn i szkodliwych substancji. Dzięki temu wspiera naturalną odporność, a także pomaga zachować dobrą kondycję zdrowotną. Sok z jagód uznawany jest również za remedium przeciwstarzeniowe!

Jagody na dobry wzrok

Jagody są bogate w witaminę A, która korzystnie wpływa na pracę układu wzrokowego i procesy widzenia. Oprócz tego wpływa na stan skóry, włosów i paznokci, zapobiegając procesom starzenia się oraz chorobom.

Na płodność

To może wydawać się zaskakujące, ale jagody wspierają płodność. Witamina A, która wspomaga procesy widzenia, korzystnie wpływa także na pracę układu rozrodczego. Dodatkowo owoce te zawierają też witaminy z grupy B, która bierze udział w produkcji progesteronu, odgrywającego istotną rolę w procesie zapłodnienia.

Dla kobiet w ciąży

Jagody są też bogate w kwas foliowy, dlatego poleca się je zarówno kobietom, które planują zajść w ciążę, jak i mamom spodziewającym się już dziecka. Wszystkie kobiety w wieku rozrodczym powinny suplementować kwas foliowy, ponieważ z żywności nie jesteśmy stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości.

Sok na kaszel

Owoce te mają działanie przeciwbólowe oraz przeciwzapalne, dlatego wspomagają walkę z infekcjami. Pomagają pozbyć się uporczywego kaszlu czy infekcji górnych dróg oddechowych. Działają też kojąco na żołądek podrażniony działaniem leków, co w czasie infekcji również może być istotne.

Jak zrobić sok?

Sok z jagód warto przygotować samodzielnie, bo świeże owoce mają najwięcej wartości odżywczych. Robi się go bardzo prosto z trzech składników: jagód, wody i cukru. Aby zrobić domowy sok, wystarczy 500 ml jagód zalać 100 ml wody i dodać do tego 1 szklankę cukru. Owoce gotujemy na wolnym ogniu, mieszając je z cukrem i czekając aż puszczą sok.

Następnie odcedzamy go przez sitko, wlewamy do słoiczków i wekujemy je w garnku z wrzącą wodą lub w piekarniku. Taki sok posłuży nam przez całą jesień i zimę. Dobrze jest przygotować go w niewielkich słoiczkach, by sięgać po niego w razie potrzeby. Po otwarci należy przechowywać go w lodówce i spożyć dość szybko.

Czytaj też:

Sok z aronii – wspomaga odporność i chroni przed chorobami. Jak go wykonać?