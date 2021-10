Te napoje mogą podnosić cholesterol. Lepiej na nie uważać

Cholesterol to ważny wskaźnik, który wiele mówi o kondycji naszego organizmu. Jest on bardzo istotny i bierze udział w wielu procesach m.in. w produkcji hormonów płciowych. Sam w sobie nie jest szkodliwy, ale niedobry dla organizmu może być zarówno jego nadmiar, jak i niedobór.

Czym jest cholesterol?

Cholesterol to organiczny związek chemiczny, który w większości jest produkowany w organizmie, m.in. w wątrobie. Dostarczamy go również z zewnątrz, spożywając produkty pochodzenia zwierzęcego. Należą do nich przetwory mleczne (masło, tłuste mleko), tłuste mięsa, kiełbasy, pasztety. Do produktów podnoszących poziom cholesterolu należą też słodycze, drożdżówki, pączki, ale i niektóre napoje.

Kawa a cholesterol

Niektóre rodzaje kawy podnoszą poziom cholesterolu. Kawa zawiera bowiem diterpeny, związki, które mogą niekorzystnie wpływać na gospodarkę tłuszczową. Co ciekawe, ich zawartość może być różna w zależności od sposobu przyrządzania tego aromatycznego napoju.

Najwięcej diterpenów, do których należą kafeol i kafestol, występuje w kawie sypanej, którą zalewa się wrzątkiem. Wystarczy jednak skorzystać z papierowego filtru, by zmniejszyć szkodliwość tych związków. Zdecydowanie mniej diterpenów występuje w kawie rozpuszczalnej.

W przypadku kawy z ekspresu wszystko zależy od rodzaju filtru, który znajduje się w urządzeniu. Przyjmuje się jednak, że taka kawa znajduje się gdzieś pomiędzy kawą mieloną a rozpuszczalną, czyli poziom kafeolu i kafestolu jest w niej średni.

Z kolei kawa, którą przygotowuje się z dużą ilością słodkiego i spienionego mleka, może mieć niekorzystne działanie na poziom cholesterolu. Nie chodzi już o samą zawartość diterpenów, ale też o tłuste mleko, które spożywane w nadmiarze również może przyczyniać się do podwyższenia poziomu cholesterolu.

Mleczne koktajle nie takie zdrowe

Mleczne koktajle mogą podnosić poziom cholesterolu. Frappe z dużą ilością mleka i lodów, bitej śmietany albo słodki shake są nie tylko bombą kaloryczną, która dostarcza dużej ilości cukrów prostych i węglowodanów, ale też mogą przyczynić się do rozregulowania gospodarki lipidowej.

Alkohol

Na poziom cholesterolu wpływa również alkohol. Spożywany często i w nadmiarze może przyczynić się do zwiększenia poziomu złego cholesterolu LDL oraz cholesterolu całkowitego. Szczególnie należy uważać na piwo oraz kolorowe drinki, które są dosładzane cukrem. Również wszelkiego rodzaju wódki smakowe mogą podnosić poziom trójglicerydów i zaburzać poziom cholesterolu całkowitego.

Jaki alkohol mogą więc pić osoby, które cierpią na zaburzenia gospodarki tłuszczowej? Najlepiej w ogóle wykluczyć go z diety. Najzdrowsze jednak z całej gamy alkoholi jest czerwone wino, zatem jedna lampka wypita okazjonalnie nie powinna pogorszyć wyników badań i zaburzyć poziomu cholesterolu.

Słodkie napoje gazowane

Słodkie napoje dobrze jest całkiem wykluczyć z diety niezależnie od tego, czy mamy problemy z cholesterolem. Dostarczają one ogromne ilości cukrów prostych, które mogą doprowadzić do rozwoju wielu chorób, m.in. cukrzycy, ale też otyłości. Częste sięganie po słodzone napoje przyczynia się również do problemów z zębami i jest jedną z przyczyn próchnicy.

A czy jakieś napoje mogą obniżać poziom cholesterolu? Jak najbardziej. Są to między innymi różne rodzaje herbaty, które zawierają przeciwutleniacze i polifenole wymiatające z organizmu wolne rodniki i obniżające poziom cholesterolu całkowitego. Podobne efekty uzyskamy pijąc niektóre zioła, np. pokrzywę, która nie tylko poprawia kondycję włosów, skóry i paznokci, ale też obniża poziom złego cholesterolu LDL.

